 Nueva función de WhatsApp: descubre sus beneficios ahora
Tecnología

¿Ya viste la nueva función de WhatsApp? Esto es lo que puede hacer por ti

Esta función de WhatsApp puede ser clave si pierdes o te roban el celular.

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WhatsApp incorporó recientemente una nueva función que permite a los usuarios vincular una dirección de correo electrónico a su cuenta, una herramienta que busca reforzar la seguridad y facilitar la recuperación del acceso en caso de pérdida o robo del teléfono celular.

La plataforma aclaró que esta opción no reemplaza el número de teléfono asociado a la cuenta. El correo electrónico funciona únicamente como un método adicional de verificación y autenticación, brindando una capa extra de protección para los usuarios.

Pasos para activar la función 

Activar esta función es un proceso sencillo. Para hacerlo, es necesario abrir WhatsApp y dirigirse al menú de Configuración. Luego, ingresar al apartado Cuenta y seleccionar la opción Correo electrónico. Después de escribir la dirección de correo, el usuario recibirá un código de verificación de seis dígitos, el cual deberá ingresar en la aplicación para completar el proceso.

El principal beneficio de esta nueva herramienta es que permite recuperar el acceso a la cuenta cuando el usuario pierde su teléfono o es víctima de un robo. En esos casos, WhatsApp podrá enviar un código de verificación al correo electrónico registrado, facilitando la autenticación y el restablecimiento del acceso.

Además, el correo electrónico servirá como un respaldo adicional para verificar la identidad del propietario de la cuenta. La aplicación enfatizó que esta dirección solo será utilizada para procesos de seguridad y autenticación, por lo que los usuarios no recibirán mensajes promocionales ni contenido no solicitado a través de ese medio.

Aunque la vinculación del correo electrónico es completamente opcional, especialistas en seguridad digital recomiendan habilitar esta función para fortalecer la protección de la cuenta y reducir el riesgo de perder el acceso a conversaciones y contactos importantes.

Con esta actualización, WhatsApp continúa incorporando herramientas orientadas a mejorar la seguridad de sus millones de usuarios, ofreciendo alternativas que ayudan a proteger la información personal y facilitan la recuperación de la cuenta ante cualquier imprevisto.

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