 Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptiva
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Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptiva

La medida aplica para algunas localidades de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

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El MINEDUC afirmó que la asistencia a clases quedará a consideración de padre, madres o encargados de familia., Archivo.
El MINEDUC afirmó que la asistencia a clases quedará a consideración de padre, madres o encargados de familia. / FOTO: Archivo.
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El Ministerio de Educación (Mineduc) mantiene este martes, 4 de agosto, la suspensión de clases en algunas localidades de los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango debido a que el volcán de Fuego continúa con su fase eruptiva, con flujos piroclásticos, emisión de gases y dispersión de ceniza.

De acuerdo con la cartera, la medida está vigente en los siguientes puntos:

  • Caserío El Porvenir de San Juan Alotenango, Sacatepéquez;
  • Municipio de Escuintla, Escuintla.
  • Municipio de Yepocapa, Chimaltenango

Según las autoridades educativas, la reanudación de actividades presenciales dependerá de la actividad que continúe presentando el coloso y las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Se analizará el reporte de los entes correspondientes para considerar mantener la medidas en estos lugares, incluir otros sitios o levantar la disposición.

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