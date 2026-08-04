Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptiva

El Ministerio de Educación (Mineduc) mantiene este martes, 4 de agosto, la suspensión de clases en algunas localidades de los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango debido a que el volcán de Fuego continúa con su fase eruptiva, con flujos piroclásticos, emisión de gases y dispersión de ceniza.
De acuerdo con la cartera, la medida está vigente en los siguientes puntos:
- Caserío El Porvenir de San Juan Alotenango, Sacatepéquez;
- Municipio de Escuintla, Escuintla.
- Municipio de Yepocapa, Chimaltenango
Según las autoridades educativas, la reanudación de actividades presenciales dependerá de la actividad que continúe presentando el coloso y las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Se analizará el reporte de los entes correspondientes para considerar mantener la medidas en estos lugares, incluir otros sitios o levantar la disposición.