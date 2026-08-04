 Cierre en ruta Prados Villa Hermosa por accidente vial
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Paso cerrado tras volcar tráiler en ruta de Prados de Villa Hermosa

Hay tendido eléctrico sobre la vía pública.

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Tráiler volcado en ruta de Prados de Villa Hermosa., PMT de Villa Nueva
Tráiler volcado en ruta de Prados de Villa Hermosa. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Un accidente de tránsito generó el cierre total de la ruta este martes, 4 de agosto, en el tramo de Prados de Villa Hermosa hacia el sur, en el área que conecta hacia el bulevar El Frutal, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva explicó que, por causas no establecidas, el conductor de un tráiler perdió el control del volante y quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron unidades al lugar para atender a posibles afectados. Tras la verificación correspondiente, determinaron que el conductor se encontraba ileso y únicamente presentaba crisis nerviosa, por lo cual se le bridó asistencia en el lugar.

Cierre de la ruta

Dalia Santos, portavoz de la PMT, explicó que esta situación ha generado afectación en el bulevar el Frutal. Señaló que hay desvíos en el tránsito y se mantiene un cierre total de la vía, tanto hacia el sur como lo que se dirige hacia la Ciudad de Guatemala, ya que hay tendido eléctrico sobre la cinta asfáltica.

Las autoridades hicieron el llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias y buscar rutas alternas.

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