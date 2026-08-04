 Turistas capturan impresionante erupción del volcán de Fuego
Nacionales

¡Impactante video! Turistas presencian fuerte erupción del Volcán de Fuego

Un grupo de excursionistas fue testigo del impresionante poder del volcán, ellos observaron las detonaciones y la actividad volcánica desde zonas de avistamiento autorizadas.

Compartir:
Volcán de Fuego en actividad. , Foto Conred
Volcán de Fuego en actividad. / FOTO: Foto Conred
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La actividad del Volcán de Fuego sigue activa, con emisiones constantes de gases y ceniza que generan preocupación en las comunidades cercanas.

Mientras la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Conred) ha declarado alerta roja departamental en Escuintla debido a la actividad eruptiva del Volcán de Fuego, en redes sociales se mostraron imágenes de la actividad volcánica captada por turistas.

Un grupo de excursionistas fue testigo del impresionante poder del Volcán de Fuego en Guatemala tras registrarse una fuerte erupción.

Los turistas observaron las detonaciones y la actividad volcánica desde zonas de avistamiento autorizadas. Las autoridades mantuvieron estrictos protocolos de seguridad durante el avistamiento. El episodio pone de manifiesto la intensa actividad del coloso guatemalteco, uno de los volcanes más activos de la región.  

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirmó en rueda de prensa que las erupciones se han intensificado en las últimas horas desde el inicio de las explosiones el pasado 2 de agosto.

De acuerdo a la misma fuente, las columnas de gas y ceniza alcanzan los 6.000 metros sobre el nivel del mar y las corrientes de flujos descienden por las diferentes barrancas que tiene el cono.

Evacuaciones

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la institución, explicó que el volcán de Fuego continúa mostrando incremento en su actividad y la emisión de ceniza que se disperza en comunidades aledañas. Por ello, aseguró que se declaró alerta anaranjada institucional y el sistema Cored continúa activo.

"Se hizo el despliegue y posicionamiento de los equipos de intervención estratégica en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez para fortalecer la capacidad institucional en el territorio y la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pudiera presentarse", explicó.

La funcionaria agregó que se mantiene comunicación permanente con las autoridades locales dando acompañamiento también a la declaración de alerta anaranjada a nivel de departamentos y municipios, se realiza el monitoreo constante de la actividad volcánica y se recomendó la autoevacuación.

Asimismo, compartió que se habilitó un albergue en el salón municipal de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, para 200 personas, y también se cuenta con albergues en apresto en el departamento de Escuintla para garantizar espacios seguros y la asistencia necesaria para las personas evacuadas.

En Portada

Actividad del volcán de Fuego continúa en fase crítica explosiva, según Insivumeht
Nacionales

Actividad del volcán de Fuego continúa en fase crítica explosiva, según Insivumeh

01:32 PM, Ago 04
Alerta roja en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango por actividad volcánicat
Nacionales

Alerta roja en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango por actividad volcánica

10:29 AM, Ago 04
Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptivat
Nacionales

Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptiva

11:47 AM, Ago 04
Pacheco y Chaclán buscan recuperar su libertad: No somos delincuentes. (...) La justicia debe prevalecert
Nacionales

Pacheco y Chaclán buscan recuperar su libertad: "No somos delincuentes. (...) La justicia debe prevalecer"

10:05 AM, Ago 04
Federación de Jordania denuncia presiones de Gianni Infantinot
Deportes

Federación de Jordania denuncia presiones de Gianni Infantino

12:01 PM, Ago 04

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar