Turistas capturan impresionante erupción del volcán de Fuego

La actividad del Volcán de Fuego sigue activa, con emisiones constantes de gases y ceniza que generan preocupación en las comunidades cercanas.
Mientras la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Conred) ha declarado alerta roja departamental en Escuintla debido a la actividad eruptiva del Volcán de Fuego, en redes sociales se mostraron imágenes de la actividad volcánica captada por turistas.
Un grupo de excursionistas fue testigo del impresionante poder del Volcán de Fuego en Guatemala tras registrarse una fuerte erupción.
Los turistas observaron las detonaciones y la actividad volcánica desde zonas de avistamiento autorizadas. Las autoridades mantuvieron estrictos protocolos de seguridad durante el avistamiento. El episodio pone de manifiesto la intensa actividad del coloso guatemalteco, uno de los volcanes más activos de la región.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirmó en rueda de prensa que las erupciones se han intensificado en las últimas horas desde el inicio de las explosiones el pasado 2 de agosto.
De acuerdo a la misma fuente, las columnas de gas y ceniza alcanzan los 6.000 metros sobre el nivel del mar y las corrientes de flujos descienden por las diferentes barrancas que tiene el cono.
Evacuaciones
Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la institución, explicó que el volcán de Fuego continúa mostrando incremento en su actividad y la emisión de ceniza que se disperza en comunidades aledañas. Por ello, aseguró que se declaró alerta anaranjada institucional y el sistema Cored continúa activo.
"Se hizo el despliegue y posicionamiento de los equipos de intervención estratégica en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez para fortalecer la capacidad institucional en el territorio y la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pudiera presentarse", explicó.
La funcionaria agregó que se mantiene comunicación permanente con las autoridades locales dando acompañamiento también a la declaración de alerta anaranjada a nivel de departamentos y municipios, se realiza el monitoreo constante de la actividad volcánica y se recomendó la autoevacuación.
Asimismo, compartió que se habilitó un albergue en el salón municipal de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, para 200 personas, y también se cuenta con albergues en apresto en el departamento de Escuintla para garantizar espacios seguros y la asistencia necesaria para las personas evacuadas.