 Dispersión de ceniza del volcán de Fuego podría alcanzar hasta 100 kilómetros
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Dispersión de ceniza del volcán de Fuego podría alcanzar hasta 100 kilómetros

La actividad del volcán de Fuego continúa con erupciones que generan ceniza y gases. Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones y mantenerse informada.

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Actividad eruptiva del volcán de Fuego el martes, 4 de agosto de 2026., Conred
Actividad eruptiva del volcán de Fuego el martes, 4 de agosto de 2026. / FOTO: Conred
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La actividad del volcán de Fuego sigue activa, con emisiones constantes de gases y ceniza que generan preocupación en las comunidades cercanas. Actualmente, las columnas eruptivas se elevan entre 4,000 y 5,000 metros sobre el nivel del mar, según información del monitoreo coordinado entre la SE-CONRED y el INSIVUMEH.

La ceniza se desplaza aproximadamente 60 kilómetros hacia el Oeste, lo que afecta el espacio aéreo de los departamentos de Chimaltenango y Suchitepéquez. Sin embargo, se advierte que la dispersión podría llegar a distancias de hasta 100 kilómetros y afectar el departamento de Retalhuleu en las próximas 24 horas, dependiendo de la dirección del viento y la evolución de la actividad volcánica.

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