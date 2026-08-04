Dispersión de ceniza del volcán de Fuego podría alcanzar hasta 100 kilómetros

La actividad del volcán de Fuego sigue activa, con emisiones constantes de gases y ceniza que generan preocupación en las comunidades cercanas. Actualmente, las columnas eruptivas se elevan entre 4,000 y 5,000 metros sobre el nivel del mar, según información del monitoreo coordinado entre la SE-CONRED y el INSIVUMEH.
La ceniza se desplaza aproximadamente 60 kilómetros hacia el Oeste, lo que afecta el espacio aéreo de los departamentos de Chimaltenango y Suchitepéquez. Sin embargo, se advierte que la dispersión podría llegar a distancias de hasta 100 kilómetros y afectar el departamento de Retalhuleu en las próximas 24 horas, dependiendo de la dirección del viento y la evolución de la actividad volcánica.