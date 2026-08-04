Wenger se desmarca del proyecto impulsado por Infantino

El director de Desarrollo Global de la FIFA, Arsène Wenger, tomó distancia del controvertido proyecto impulsado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, para vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversionistas privados. El exentrenador francés aclaró públicamente que no tuvo ninguna participación en la elaboración de la propuesta y respaldó la decisión de dar marcha atrás a una iniciativa que generó un fuerte rechazo dentro del fútbol internacional. Su postura se suma a la creciente presión que enfrentó la FIFA antes de retirar el plan.
La polémica comenzó cuando la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial concebida para administrar las operaciones comerciales y la organización de eventos del ente rector, incluido el Mundial de fútbol. Sin embargo, la propuesta encontró una rápida oposición, especialmente por parte de la UEFA, cuyas asociaciones nacionales advirtieron que no participarían en las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto seguía adelante. Ante ese escenario, Gianni Infantino informó posteriormente que la organización desistía de la iniciativa después de haber "escuchado atentamente a todas las partes".
Wenger emitió un comunicado para "ciertas aclaraciones"
Tras conocerse la decisión, Wenger difundió un comunicado con el objetivo de ofrecer "ciertas aclaraciones" sobre su papel dentro del organismo. El francés explicó que sus responsabilidades están enfocadas en áreas deportivas y de desarrollo. "Junto con mi equipo, superviso el análisis de datos del juego, el centro de formación online de la FIFA, el desarrollo de la formación de jóvenes a través de 60 academias repartidas por 60 países donde más se necesitan y las competiciones juveniles en todo el mundo", indicó el exseleccionador técnico del Arsenal.
Asimismo, Wenger dejó claro que nunca fue consultado sobre el proyecto y que conoció la propuesta por la prensa. "No participé en la elaboración de este plan estratégico y me enteré de este proyecto a través de los medios de comunicación. La decisión de abandonar este proyecto era absolutamente necesaria e indiscutible, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad", aseguró el francés, quien también se desempeña como asesor técnico de la International Football Association Board (IFAB).