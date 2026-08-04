 Vozinha ya firmó contrato con Colo Colo
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Vozinha ya firmó contrato con Colo Colo

El guardameta de Cabo Verde firmó con Colo Colo hasta finales de este año, aunque el acuerdo contempla una cláusula para ampliar su permanencia hasta 2027.

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Vozinha ya firmó contrato con Colo Colo - Colo-Colo
Vozinha ya firmó contrato con Colo Colo / FOTO: Colo-Colo
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Colo Colo oficializó este lunes la incorporación del experimentado guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, quien firmó el contrato que lo convierte en nuevo refuerzo del conjunto albo. La llegada del arquero, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, quienes esperan darle un recibimiento multitudinario en el estadio Monumental durante los próximos días.

Tras arribar a Santiago el domingo por la noche, Vozinha cumplió con éxito los exámenes médicos, vistió por primera vez la indumentaria de Colo Colo y selló su vínculo con la institución. El acuerdo tendrá una duración inicial de seis meses, con una cláusula que permitirá extenderlo por una temporada adicional hasta 2027. El portero, de 40 años, llega como agente libre luego de finalizar su etapa en el Chaves de la segunda división de Portugal y este martes realizará su primer entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Vozinha, la sensación del Mundial

La contratación del arquero africano trasciende lo deportivo. Durante la Copa del Mundo de 2026, Vozinha cautivó al planeta con sus memorables actuaciones frente a selecciones de primer nivel como España y Argentina, desempeño que le permitió integrar el once ideal del torneo elegido por los aficionados de la FIFA. Su popularidad creció de manera exponencial en las redes sociales y convirtió su fichaje por Colo Colo en una noticia seguida por millones de personas dentro y fuera de Chile.

El club albo, líder del campeonato chileno y máximo ganador de títulos nacionales, apuesta por la experiencia y el liderazgo de un futbolista que llega con una enorme proyección mediática. Aunque todavía no existe una fecha oficial para su debut, se espera que pueda estrenarse en condición de local durante la segunda quincena de agosto. Mientras tanto, la institución prepara una presentación especial para compartir con su afición la llegada de un jugador que promete aportar seguridad bajo los tres palos y proyectar la imagen de Colo Colo a nivel internacional.

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