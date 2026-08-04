 Presunto asaltante es capturado en ruta a El Salvador
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Presunto asaltante es capturado en ruta a El Salvador

Agentes de PNC que realizaban recorridos de seguridad lo detuvieron en seguimiento de una denuncia.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este martes, 4 de agosto, que un presunto asaltante fue capturado en el marco de un operativo implementado en el kilómetro 15 de la ruta a El Salvador. Para buscar escapar, el sospechoso intentó agredir a los agentes.

La Policía Nacional Civil (PNC) explicó que el personal de la Comisaría 13 realizaba recorridos de seguridad ciudadana cuando recibió una denuncia relacionada con la presencia de un individuo que cometía asaltos movilizándose en una motocicleta.

Según el reporte emitido por la institución, se tuvo conocimiento de que el presunto delincuente utilizaba una réplica de pistola de gas comprimido para intimidar a los conductores y transeúntes que pasaban por el sector y despojarlos de sus pertenencias.

Los agentes se movilizaron de inmediato al lugar e iniciaron el operativo de búsqueda que permitió ubicar al señalado quien, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga y agredir a los uniformados.

"El detenido intentó darse a la fuga y lanzó la motocicleta contra los agentes; sin embargo, fue neutralizado de forma inmediata", detalló la PNC.

La entidad de seguridad estableció que el capturado, identificado como Edwar Amílcar Estrada Alfaro, de 21 años, tiene un antecedente por el delito de hurto de motocicleta en el año 2024.

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