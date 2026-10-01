Brote de sarampión en Guatemala: casos y muertes recientes

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó este jueves, 1 de octubre, la situación del sarampión en el país, donde se contabilizan más de 34 mil casos detectados, aunque con una marcada tendencia a la baja.
De acuerdo con la cartera, recientemente se registró la muerte de una mujer de 65 años, originaria de Sololá, departamento donde se inició el brote en enero de 2026 tras llevarse a cabo una actividad religiosa masiva que reunió a personas de distintos países.
Con este deceso, la cifra de víctimas mortales por temas atribuibles a esta enfermedad se incrementó a 47. La mayoría eran menores de edad sin esquema completo de vacunación. La cartera detalló que la letalidad general es de 0.14 por ciento, lo que representa uno de cada 1 mil confirmados.
Actualmente, los casos confirmados tanto por laboratorio, nexo epidemiológico y diagnóstico clínico suman 34 mil 153. En tanto, las autoridades confirmaron una tendencia a la baja en la transmisión del sarampión.
El MSPAS mantiene las acciones para hacer llegar la vacunación a los guatemaltecos, en especial a las personas más vulnerables, con el objetivo de resguardar su salud. Un total de 2 millones 074 mil 294 dosis han sido aplicadas hasta ahora.
De igual forma, continúan los monitoreos para detectar posibles casos de sarampión y darles el tratamiento necesario.
Acerca del sarampión
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite a través de gotas respiratorias al toser, estornudar o tener contacto cercano con una persona infectada.
Sus principales síntomas incluyen fiebre alta, congestión nasal, tos, ojos enrojecidos y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Esta enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos y, en algunos casos, provocar complicaciones graves como neumonía, infecciones en los oídos e incluso inflamación cerebral.
Las autoridades de salud recomiendan la vacunación como la medida más efectiva para prevenir el sarampión y evitar brotes en las comunidades. La vacuna triple viral, que también protege contra la rubéola y las paperas, forma parte de los esquemas de inmunización en muchos países, incluido Guatemala.
Expertos señalan que mantener altas tasas de vacunación es fundamental para reducir el riesgo de contagio y proteger especialmente a menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En cumplimiento de ese esfuerzo, el MSPAS contabiliza hasta el 22 de mayo un total de 691 mil 020 dosis aplicadas en el país.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7