Sinfónico de los 7 Reinos: Game of Thrones en Guatemala

Los seguidores de Game of Thrones tendrán una cita especial en Guatemala. La música inspirada en el universo de la famosa producción será protagonista de Sinfónico de los 7 Reinos, un espectáculo que reunirá a 22 artistas en escena.
El concierto está programado para el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Teatro Lux, ubicado en la 6a. avenida 11-02 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
La actividad estará abierta a todo público y permitirá a los asistentes sumergirse nuevamente en el ambiente de los Siete Reinos, esta vez a través de una experiencia musical en vivo.
Game of Thrones llega al Teatro Lux
De acuerdo con la información divulgada por Eventos Guatemala, Sinfónico de los 7 Reinos contará con 22 artistas sobre el escenario.
Las puertas del Teatro Lux abrirán a las 19:00 horas. Por el momento, el anuncio del evento no detalla la hora exacta en la que comenzará el espectáculo.
La presentación se realizará en uno de los escenarios históricos del Centro Histórico capitalino y el recinto contará con parqueo privado, según los organizadores.
¿Cuánto cuestan las entradas?
Para quienes quieran asistir al Sinfónico de los 7 Reinos se anunciaron dos localidades con diferentes precios.
Las entradas en el área central tendrán un precio de Q375, mientras que los boletos para el área lateral costarán Q275.
Los asistentes podrán reservar su butaca al momento de adquirir la entrada. La compra y reservación se realiza directamente por medio del número de teléfono y WhatsApp 5316-2841, según la información publicada por Eventos Guatemala.
La música que marcó Game of Thrones
La música se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de Game of Thrones durante sus ocho temporadas.
La banda sonora original de la serie fue creada por el compositor germano-iraní Ramin Djawadi, quien también desarrolló el tema principal que acompañó la secuencia de apertura de la producción.
El compositor recibió dos premios Emmy por su trabajo musical en Game of Thrones, correspondientes a las temporadas siete y ocho.
La popularidad de aquellas composiciones incluso llevó la música de la serie fuera de la pantalla mediante diferentes experiencias y conciertos internacionales.
En el caso del espectáculo anunciado para Guatemala, hasta ahora no se ha publicado el repertorio completo que interpretarán los 22 artistas, por lo que habrá que esperar para conocer cuáles de las piezas relacionadas con el universo de Game of Thrones formarán parte de la presentación.
¿Cuándo será el Sinfónico de los 7 Reinos?
El espectáculo se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Teatro Lux, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Las puertas abrirán a las 19:00 horas y las entradas tienen precios de Q275 y Q375, dependiendo de la localidad seleccionada.
Así, los seguidores de Game of Thrones tendrán una oportunidad para regresar simbólicamente a Westeros y recordar el universo de una de las producciones televisivas más populares de los últimos años, esta vez a través de una experiencia musical en vivo.