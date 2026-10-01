 Sinfónico de los 7 Reinos: Game of Thrones en Guatemala
Farándula

Sinfónico de los Siete Reinos llega a Guatemala con la música de Game of Thrones

Un espectáculo con 22 artistas promete transportar a los seguidores de Game of Thrones a los Siete Reinos a través de la música. Conoce los detalles.

Compartir:
Game of Thrones, Redes sociales
Game of Thrones / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los seguidores de Game of Thrones tendrán una cita especial en Guatemala. La música inspirada en el universo de la famosa producción será protagonista de Sinfónico de los 7 Reinos, un espectáculo que reunirá a 22 artistas en escena.

El concierto está programado para el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Teatro Lux, ubicado en la 6a. avenida 11-02 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La actividad estará abierta a todo público y permitirá a los asistentes sumergirse nuevamente en el ambiente de los Siete Reinos, esta vez a través de una experiencia musical en vivo.

Game of Thrones llega al Teatro Lux

De acuerdo con la información divulgada por Eventos Guatemala, Sinfónico de los 7 Reinos contará con 22 artistas sobre el escenario.

Las puertas del Teatro Lux abrirán a las 19:00 horas. Por el momento, el anuncio del evento no detalla la hora exacta en la que comenzará el espectáculo.

La presentación se realizará en uno de los escenarios históricos del Centro Histórico capitalino y el recinto contará con parqueo privado, según los organizadores.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Para quienes quieran asistir al Sinfónico de los 7 Reinos se anunciaron dos localidades con diferentes precios.

Las entradas en el área central tendrán un precio de Q375, mientras que los boletos para el área lateral costarán Q275.

Los asistentes podrán reservar su butaca al momento de adquirir la entrada. La compra y reservación se realiza directamente por medio del número de teléfono y WhatsApp 5316-2841, según la información publicada por Eventos Guatemala.

La música que marcó Game of Thrones

La música se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de Game of Thrones durante sus ocho temporadas.

La banda sonora original de la serie fue creada por el compositor germano-iraní Ramin Djawadi, quien también desarrolló el tema principal que acompañó la secuencia de apertura de la producción.

El compositor recibió dos premios Emmy por su trabajo musical en Game of Thrones, correspondientes a las temporadas siete y ocho.

La popularidad de aquellas composiciones incluso llevó la música de la serie fuera de la pantalla mediante diferentes experiencias y conciertos internacionales.

En el caso del espectáculo anunciado para Guatemala, hasta ahora no se ha publicado el repertorio completo que interpretarán los 22 artistas, por lo que habrá que esperar para conocer cuáles de las piezas relacionadas con el universo de Game of Thrones formarán parte de la presentación.

¿Cuándo será el Sinfónico de los 7 Reinos?

El espectáculo se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Teatro Lux, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las puertas abrirán a las 19:00 horas y las entradas tienen precios de Q275 y Q375, dependiendo de la localidad seleccionada.

Así, los seguidores de Game of Thrones tendrán una oportunidad para regresar simbólicamente a Westeros y recordar el universo de una de las producciones televisivas más populares de los últimos años, esta vez a través de una experiencia musical en vivo.

En Portada

Ministro de Energía: No dejamos de pensar en la necesidad de enfocar cualquier apoyo temporal o alternativo a los transportistast
Nacionales

Ministro de Energía: "No dejamos de pensar en la necesidad de enfocar cualquier apoyo temporal o alternativo a los transportistas"

05:14 PM, Oct 01
Desde Guatemala, activistas centroamericanos plantean estrategias frente al retroceso de libertadest
Nacionales

Desde Guatemala, activistas centroamericanos plantean estrategias frente al retroceso de libertades

02:51 PM, Oct 01
Camión volcado obstaculiza el paso en zona 13t
Nacionales

Camión volcado obstaculiza el paso en zona 13

04:00 PM, Oct 01
Nations League: Países Bajos evita la derrota en Grecia t
Deportes

Nations League: Países Bajos evita la derrota en Grecia

03:51 PM, Oct 01
La escena de la salida de CR7 de Portugal: la última súplica en el aeropuerto para evitar el gran escándalot
Deportes

La escena de la salida de CR7 de Portugal: la última "súplica" en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

04:31 PM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga de Nacionesredes socialesComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar