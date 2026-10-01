Miss Universo 2026: Escenario Impactante por 75 Aniversario

La edición número 75 del certamen de Miss Universo se prepara para deslumbrar al mundo desde el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, el próximo 24 de noviembre.
La organización del prestigioso concurso reveló este miércoles los detalles de un escenario sin precedentes, diseñado para ofrecer una experiencia visual dinámica y vanguardista que acompañará cada momento de la gala final.
Este año, el enfoque principal recae en la innovación escenográfica. El escenario ha sido concebido como una estructura transformable, capaz de modificar su apariencia de manera continua a lo largo de todo el espectáculo.
Desde las presentaciones iniciales hasta el emotivo instante de la coronación, los espectadores serán testigos de un despliegue visual que promete ser tan cautivador como las propias candidatas.
La propuesta escenográfica integra elementos móviles, sofisticados gráficos en 3D y avanzados sistemas de iluminación y video. Estas tecnologías permitirán que la configuración, los colores y el ambiente general del escenario evolucionen constantemente, adaptándose a cada segmento del concurso.
El objetivo es que cada etapa de la competencia, desde los desfiles hasta las rondas de preguntas, esté marcada por un entorno visual único y memorable.
La organización de Miss Universo busca que el diseño del escenario no solo sea un telón de fondo, sino un protagonista más de la noche, realzando la importancia de los momentos clave. Esta apuesta por la tecnología y la creatividad visual subraya el compromiso del certamen con la evolución y la búsqueda de nuevas formas de conectar con su audiencia global.
Más de 120 candidatas en la contienda
Puerto Rico será el epicentro de la belleza mundial durante tres noches intensas de actividades. Más de 120 candidatas de diversas naciones y territorios se darán cita para competir por la codiciada corona, participando en una serie de eventos que culminarán en la gran final.
El camino hacia la coronación de la nueva Miss Universo iniciará con una agenda cargada de emoción y talento:
- 21 de noviembre: Se llevará a cabo el vibrante concurso de trajes típicos, una celebración de la diversidad cultural y la creatividad.
- 22 de noviembre: Las candidatas se enfrentarán en la ronda preliminar, donde buscarán asegurar su lugar entre las finalistas.
- 24 de noviembre: La competencia alcanzará su punto culminante con la esperada gala final, en la que se conocerá a la sucesora de la actual reina.
La mexicana Fátima Bosch, quien ostenta el título de Miss Universo 2025, tendrá la responsabilidad de entregar la corona a la nueva soberana de la belleza. Este momento será especialmente significativo, ya que marcará la celebración de los 75 años de historia del concurso, un hito que reafirma su legado y relevancia en el panorama internacional. La expectativa es alta para esta edición que promete ser una de las más espectaculares y tecnológicamente avanzadas en la trayectoria de Miss Universo.