Ricardo Arjona Cierra Conciertos en Puerto Rico con Gilberto Santa Rosa

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot vivió una noche inolvidable durante la tercera función de la gira "Lo que el seco no dijo tour" de Ricardo Arjona.
El cantautor guatemalteco cerró su periplo por Estados Unidos con broche de oro y una sorpresa que ningún fanático esperaba: la aparición estelar de Gilberto Santa Rosa, el "Caballero de la salsa", quien electrizó el escenario en medio de una ola de emociones y nostalgias.
El espectáculo del domingo, que marcó el final de una gira de 36 conciertos con llenos totales, entregó a la audiencia puertorriqueña un momento irrepetible.
Santa Rosa irrumpió en escena justo en la interpretación del éxito "Historia de un taxi", añadiendo su característico soneo y el sabor de la salsa a la noche de Ricardo Arjona.
La banda de Arjona adaptó especialmente el tema con un arreglo salsero para integrar la voz del boricua, logrando una mezcla vibrante entre las historias del cantautor y la cadencia de la salsa puertorriqueña.
Un cierre de gira con invitados de lujo
La serie de conciertos en Puerto Rico se distinguió por contar con grandes invitados sorpresas, lo que elevó la expectativa y emoción entre los asistentes.
En la primera función, el pasado viernes, Ricardo Arjona invitó al escenario al icónico merenguero Elvis Crespo. El público celebró la aparición del artista puertorriqueño, añadiendo un matiz caribeño y festivo al concierto.
En la segunda presentación, la cantautora boricua Chatelle acompañó a Ricardo Arjona para interpretar juntos la balada "Fuiste tú".
Esta colaboración se sumó a la serie de momentos memorables durante las funciones, resaltando la conexión auténtica del guatemalteco con el público puertorriqueño.
Puerto Rico confirmó ser el epicentro de un cierre de gira con energía inigualable, donde la conexión única entre Ricardo Arjona y los boricuas se vivió en cada interpretación. El artista apostó por la cercanía, las historias y la nostalgia de sus letras para reafirmar su vínculo con los asistentes del Coliseo, recinto conocido popularmente como el Choliseo.
Las imágenes del evento, captadas por Leonardo José Galloza, reflejaron la intensidad de las emociones tanto en el escenario como entre los fanáticos. El público vibró con las sorpresas musicales, la presencia de estrellas puertorriqueñas y la entrega total de Arjona, quien se despidió de la isla consolidando su relación con la audiencia local.