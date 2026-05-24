Resultado Pumas vs. Cruz Azul en final de Liga MX

Los Pumas de la Universidad Nacional de México (UNAM) no pudieron en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX frente al Cruz Azul, equipo que logró llevarse el triunfo 1-2 con una anotación agónica de Rodolfo Rotondi (90+4) minutos después de la expulsión del jugador local Uriel Antuna (90+2) y de esta forma lograron su décimo título de liga en el mítico estadio Olímpico Universitario.
Los equipos llegaron con las posibilidades abiertas de conseguir el título luego que el duelo de ida haya terminado 0-0 en el estadio Banorte de la Ciudad de México el pasado jueves.
El cuadro de casa, dirigido por Efraín Juárez, fue el que tomó la iniciativa para buscar el gol que le diera el título. Aunque los de Joel Huiqui también llegaron a proponer al estadio Olímpico, situación que hizo un duelo parejo y lleno de emociones.
Pero el gol que abrió el marcador fue para los Pumas, que a través de Robert Morales al 30 daba un paso importante para la obtención del octavo título.
Gol del título
Ya en la segunda parte, los Pumas pudieron sentenciar el marcador con un gol de al, pero el árbitro anuló la jugada por una mano previa a la anotación, dejando con vida al conjunto visitante.
Eso fue un aliento para el cuadro del Cruz Azul, que del posible 2-0 pasó al empate 1-1 gracias a una jugada rápida que terminó en autogol de Rubén Duarte al 52.
Desde ahí, el partido tomó otra tonalidad, con un cuadro "cruzazulino" más vertical y llegando con más facilidad a la portería del costarricense Keylor Navas, quien había sido una pieza fundamental para los Pumas en llegar a esta final.
Al 63, Navas era la figura del partido al detener un remate violento y lleno de gol de Gonzalo Piovi.
El cierre fue dramático. Cuando se llegó al minuto 90 todo apuntaba a que el juego se iría a tiempo extra. Pero una expulsión de Uriel Antuna al 90+2 fue determinante para que los locales terminaran por perder la copa. Con ventaja numérica, Cruz Azul se fue hacia adelante y logró un gol agónico de Rodolfo Rotondi (90+4) para el 1-2 con ello aseguraba su décima copa.
Al 90+7 Ángel Rico de los Pumas también fue expulsado y luego de ello el árbitro pitó el final del partido para el título de los de la "Máquina Cementera".
Así llegaron a la final
- Pumas eliminó al América en cuartos de final y al Pachuca en semifinales
- Cruz Azul dejó a Atlas en cuartos de final y a Chivas de Guadalajara en semifinales
Títulos
- Pumas se queda con siete títulos de la Liga MX y con 15 años de sequía. Sumó su noveno subcampeonato
- Cruz Azul logró su título 10 de la Liga MX y su marca de subcampeonatos es de 12, siendo el equipo que más finales ha perdido en la historia del campeonato de futbol mexicano.