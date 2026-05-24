Analizan acciones legales contra el titular de Segeplan

La Comisión de la Juventud del Congreso analiza posibles acciones legales contra el titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza, luego de que el funcionario volviera a ausentarse a una citación convocada para fiscalizar la ejecución del programa "Becas por Nuestro Futuro".
El presidente de la sala legislativa, el diputado Héctor Aldana, indicó que esta es la segunda ocasión consecutiva en la que Mendoza no se presenta ante la Comisión, pese a que se buscaba conocer avances, ejecución presupuestaria y mecanismos de acceso al Fondo Nacional de Becas por Nuestro Futuro (Fonabe), impulsado por el gobierno de Bernardo Arévalo.
Lamentablemente el secretario de Segeplan, que es la voz del Presidente de la República, no se presenta a una citación donde queríamos saber de las becas y funcionamiento de la institución", expresó Aldana en conferencia de prensa.
Contrataciones bajo el renglón 029 dentro de Segeplan
El parlamentario aseguró que la Comisión mantiene preocupación por supuestas denuncias de jóvenes que afirman no tener acercamiento ni acceso al programa, pese a que, según datos oficiales, la ejecución de las becas figura en un 100 %.
El diputado recordó que el programa fue lanzado el 20 de octubre de 2024 y tiene como finalidad apoyar a estudiantes de escasos recursos mediante financiamiento para estudios técnicos, universitarios y de especialización. Para 2025, el fondo cuenta con una asignación de Q250 millones y Q60 millones adicionales aprobados mediante el Decreto 36-2024.
Durante la sesión también se abordó información relacionada con contrataciones bajo el renglón 029 dentro de Segeplan. Según datos expuestos ante la Comisión, los gastos en personal temporal pasaron de montos que oscilaban entre Q500 mil y Q1.7 millones en años anteriores, a Q22 millones actualmente.
Los integrantes de la Comisión de la Juventud indicaron que continuarán con las acciones de fiscalización para garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a programas para jóvenes.
Con información de congreso.gob.gt