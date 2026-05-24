 Municipal celebra con su afición la obtención de la copa 33
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Municipal celebra con su afición la obtención de la copa 33

El aficionado vivió con intensidad la celebración, que terminó por romper los protocolos de seguridad y terminó invadiendo el terreno de juego.

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Municipal presenta la copa a la afición en el estadio El Trébol
Municipal presenta la copa a la afición en el estadio El Trébol / FOTO: Alex Meoño

El plantel de Municipal se presentó este domingo 24 de mayo alrededor de las 14:00 horas en el estadio El Trébol para celebrar junto a su afición la obtención de la copa 33 de su historia, título que lo ha colocado como el club más ganador de los trofeos de la Liga Nacional a lo largo de la historia, la cual comenzó con la temporada1942-1943, justamente con un título "Escarlata" de la mano del técnico Manuel Felipe Carrera.  

Municipal logró el título anoche en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango tras ganar el duelo de vuelta 1-2 con autogol de Manuel Romero y un golazo de José Morales, quien terminó de dedicárselo a su mamá que ese día era sometida a una cirugía.

Con un global de 6-2, Municipal alcanzó la copa  33 y la levantó al cielo quetzalteco. Luego de la ceremonia de premiación, la fiesta de los "Rojos" se trasladó al área de los camerinos, donde con bailes y canciones, los jugadores la pasaron alegres.

A las 01:00 horas de este domingo, la delegación viajó a la ciudad de Guatemala para descansar un par de horas, y posteriormente, llegar a El Trébol para celebrar con su afición.

Fiesta en El Trébol

Pese a que se había anunciado a las 13:00 horas, la actividad de celebración en el estadio Manuel Felipe Carrera comenzó a las 14:00 horas con miles de aficionados presentes en el graderío.

El primer punto fue la presentación del plantel técnico ante la afición para luego dar paso a los jugadores. Cada futbolista fue nombrado y así salían al terreno de juego para ser ovacionado por la hinchada.

Al completarse ese punto, los jugadores posaron para que un show de luces y humo se hiciera presente detrás de ellos, donde estaba una escenografía con la leyenda alusiva a la obtención de las 33 copas.

Más adelante, los jugadores presentaron la "Copa Bienestar" de la Liga Bantrab a la afición, donde se logró escuchar el cántico: "Ahí, ahí, ahí está el campeón; ahí, ahí, ahí está el campeón".

La emoción era tan grande, que algunos aficionados se subieron a la malla perimetral y accedieron al terreno de juego. Ese mal ejemplo fue seguido por otros aficionados. Más adelante, fueron forzadas las puertas de emergencias haciendo que la mayoría ingresara a la fuerza al terreno de campo.

A esta altura ya era una invasión inevitable, pero sin causar daños a las instalaciones o a sus propios jugadores.

Y fue así como finalizó la celebración del "Rojo" en El Trébol. Ahora, tocaría la caravana al campeón.  

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional) | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional) / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional | Alex Meoño

Municipal celebra con su afición la copa 33 de Liga Nacional / Alex Meoño

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