 Congreso aprueba presupuesto para fortalecer el TSE

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Nacionales

Congreso oficializa medidas presupuestarias para fortalecer al TSE y preparar el proceso electoral 2027

La normativa autoriza adecuaciones presupuestarias y otras medidas financieras destinadas a fortalecer la capacidad operativa del Tribunal Supremo Electoral para la organización de las Elecciones Generales de 2027.

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Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Congreso de la República publicó este martes 16 de junio el Decreto 16-2026, una normativa de urgencia nacional que autoriza recursos extraordinarios para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y garantizar la organización y desarrollo del proceso electoral previsto para 2027.

Según el documento, la medida responde a la necesidad de asegurar que el máximo órgano electoral del país cuente con los recursos financieros, tecnológicos y administrativos necesarios para cumplir con sus funciones constitucionales y legales, especialmente en la preparación anticipada del próximo evento electoral.

La disposición reforma el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para 2026 e incorpora el artículo 140 Bis, mediante el cual se faculta al TSE a utilizar saldos de caja acumulados al 31 de diciembre de 2025 para financiar actividades relacionadas con la planificación, organización y ejecución de las elecciones generales de 2027. Estos recursos podrán destinarse a áreas como tecnología, comunicaciones, logística, capacitación, operaciones y otras actividades vinculadas al proceso electoral.

Asimismo, el decreto adiciona el artículo 140 Ter, que instruye al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para asignar Q80 millones adicionales al Tribunal Supremo Electoral. También autoriza al TSE a incorporar Q40 millones provenientes de sus saldos de caja acumulados en 2025 para fortalecer sus capacidades institucionales.

TSE oficializa cancelación de dos organizaciones políticas

El Partido de Avanzada Nacional (PAN) se encuentra entre las agrupaciones que fueron canceladas.

Control y reportes sobre el uso de fondos

Como mecanismo de control y transparencia, la normativa establece que el Tribunal deberá presentar informes mensuales al Congreso sobre la programación y ejecución de los recursos asignados. Dichos reportes deberán remitirse dentro de los primeros quince días posteriores a cada mes concluido.

El decreto fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso, condición requerida para las disposiciones declaradas de urgencia nacional. La normativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir, este miércoles 17 de junio.

Con esta decisión, el Legislativo busca garantizar que el Tribunal Supremo Electoral cuente con las condiciones presupuestarias necesarias para organizar de manera eficiente y oportuna las elecciones generales de 2027, consideradas un elemento fundamental para la estabilidad democrática del país.

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