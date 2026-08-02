Accidentes de motocicleta dejan 2 fallecidos y 3 heridos

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que, durante la madrugada de este domingo, 2 de agosto de 2026, se registraron al menos tres accidentes de motocicleta, con saldo de dos personas fallecidas y tres heridas, en distintos puntos del país. Los rescatistas indicaron que el accidente más reciente ocurrió antes del amanecer en la aldea El Banco, del municipio de Monterrico, departamento de Santa Rosa.
En el mismo lugar, los rescatistas atendieron a una mujer que presentaba heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a la emergencia del Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa. Por el hombre fallecido, los bomberos alertaron a las autoridades, especialmente a los peritos del Ministerio Público (MP) para realizar las acciones correspondientes.
Más temprano, Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre un accidente de motocicleta en la ruta que conduce de Cuyotenango, Suchitepéquez, hacia San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. Cuando los paramédicos llegaron hasta el kilómetro 172.1 de la referida ruta, localizaron a un hombre tendido en el suelo.
Después de realizar la evaluación correspondiente, los rescatistas constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Bomberos Municipales Departamentales en el lugar notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley, cabe destacar que la víctima no fue identificada.
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Triple colisión involucra una motocicleta
Mientras tanto, el kilómetro 56 de la Ruta al Atlántico fue escenario de una tiple colisión que involucró una motocicleta y dos carros particulares. Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales atendieron el hecho, confirmando que en el lugar fue necesario atender a tres personas heridas, quienes fueron llevados a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya, departamento de El Progreso.
Durante la madrugada, un hombre fue atropellado en el kilómetro 88 de la carretera Interamericana, en el ingreso principal a Tecpán Guatemala. Elementos de Bomberos Municipales Departamentales, de la estación de Tecpán, atendieron el suceso, a bordo de la unidad RD-136.
Los paramédicos confirmaron que el hombre atropellado falleció a causa de la gravedad de las heridas, por lo que se procedió a informar a las autoridades correspondientes.
En otro accidente de motocicleta, un hombre resultó herido en el kilómetro 42 de la ruta hacia Santo Domingo Xenacoj. Debido a los golpes que recibió, el paciente fue estabilizado y luego fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenago.