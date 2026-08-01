Taxistas podrían realizar paro por el precio del combustible

El representante de la Defensoría de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, confirmó que varios taxistas podrían realizar un paro de servicios el próximo lunes, por la falta de soluciones a la crisis del costo de los combustibles. "Por la falta de acción del Congreso y del Ejecutivo, ellos estarían tomando esa decisión, porque ya es insostenible el estar esperando cualquier decisión que puedan tomar", mencionó Guerra.
Guerra indicó que desde la defensoría que representa están monitoreando el tema, desde sus competencias y han estado vigilando desde que conocieron de las medidas que se pueden tomar. El entrevistado aseguró que ya se informó a las autoridades acerca de las opciones que se han verificado en cuanto al tema de los combustibles.
Además del posible paro de taxistas para el lunes, el funcionario informó que varios pasajeros ya se quejaron de aumentos de precio al pasaje en los departamentos del país. Guerra aseguró que el aumento de precios al pasaje ha variado, dependiendo de las distancias y los lugares de destinos de los usuarios.
En ese sentido, indicó que las unidades de rutas cortas son las que ya presentan un incremento de precio al pasaje, que según las denuncias es de Q2.50. Guerra se expresó sorprendido, afirmando que la Dirección General de Transportes (DGT) fue la que autorizó ese incremento en la ruta hacia Villa Canales.
En otras noticias: Bomberos atienden parto en plena estación de Jalpatagua
Alzas no autorizadas en varias rutas
Guerra manifestó que en varias rutas ya se han dado varios incrementos, regularmente de Q2.00, pese a que las autoridades no han dado las autorizaciones correspondientes. En ese sentido, Guerra cuestionó la capacidad de la DGT para establecer controles en los precios del transporte de pasajeros.
Guerra indicó que la DGT cuenta con al menos 11 inspectores, por lo que consideró que esa es una limitante para inspeccionar las unidades de transporte en las diferentes rutas.
Pese a las consultas a la DGT, la instancia no ha dado respuesta a las consultas acerca de los incrementos al precio de los pasajes.
Taxistas confirman medida de hecho para el lunes
En cuanto al paro de los taxistas, Guerra dijo tener conocimiento de las medidas de hecho planificadas para el próximo domingo, 3 de agosto de 2026. Asimismo, el perfil de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala publicó un evento llamado "manifestación", con la fecha ya descrita.
Con información de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas 89.7 FM