 Trece fallecidos en Perú por la caída de una avioneta
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Trece fallecidos en Perú por la caída de una avioneta

Avioneta se estrella durante vuelo turístico y deja 13 muertos.

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Avioneta se estrella durante vuelo turístico y deja 13 muertos., Redes sociales.
Avioneta se estrella durante vuelo turístico y deja 13 muertos. / FOTO: Redes sociales.
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Un vuelo turístico terminó en tragedia este sábado luego de que una avioneta se estrellara cerca de las emblemáticas Líneas de Nazca, en Perú, dejando un saldo de 13 personas fallecidas, entre ellas 11 turistas y dos miembros de la tripulación, según confirmaron las autoridades.

El accidente ocurrió en el sector de Pueblo Viejo, ubicado a unos seis kilómetros de la ciudad de Nazca y a aproximadamente 12 kilómetros del famoso sitio arqueológico. De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave pertenecía a la empresa Aerodiana y había despegado desde el aeropuerto de Pisco para realizar un recorrido turístico sobre las históricas figuras trazadas en el desierto.

Medios locales informaron que la avioneta perdió contacto con la torre de control poco después del despegue, mientras sobrevolaba la zona. Tras activarse los protocolos de emergencia, equipos de rescate y agentes de la Policía Nacional del Perú se desplazaron al lugar del impacto para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Expresan condolencias 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) lamentó el fallecimiento de los pasajeros y la tripulación, y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Además, informó que se activaron los protocolos de atención y que se coordina el apoyo con las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos.

La institución también indicó que personal de IPERÚ permanece en la zona brindando orientación y seguimiento a la situación, mientras continúan las labores de las autoridades.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente, por lo que las investigaciones continúan para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Las Líneas de Nazca, consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, son uno de los principales atractivos turísticos de Perú y cada año reciben a miles de visitantes que las observan desde vuelos panorámicos.

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