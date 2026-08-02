 Incendio en ferry en Indonesia: 5 muertos y 41 desaparecidos
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Cinco muertos y 41 desaparecidos tras incendio de un ferry en Indonesia

Desesperada búsqueda tras incendio de ferry que dejó decenas de desaparecidos.

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Incendio en ferry deja cinco fallecidos y decenas de desaparecidos en Indonesia., Redes sociales.
Incendio en ferry deja cinco fallecidos y decenas de desaparecidos en Indonesia. / FOTO: Redes sociales.
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Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego de que un ferry se incendiara este domingo 2 de agosto frente a la isla de Madura, en Indonesia. Equipos de emergencia mantienen un amplio operativo de búsqueda para localizar a los pasajeros y tripulantes cuyo paradero aún se desconoce.

La embarcación transportaba a 271 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, cuando comenzó el incendio durante su recorrido entre la ciudad de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y Makassar, en Sulawesi del Sur.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, hasta la tarde del domingo habían sido rescatadas con vida 225 personas. Las autoridades confirmaron además la muerte de cinco ocupantes, mientras continúan las labores para encontrar a los desaparecidos.

Buscan más sobrevivientes

El incendio se registró durante la mañana cuando el ferry navegaba en aguas cercanas a la isla de Madura, ubicada frente a la costa noreste de Java. Aunque decenas de personas lograron ser evacuadas, los equipos de rescate permanecen desplegados en la zona ante la posibilidad de localizar a más sobrevivientes.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué originó el fuego ni en qué parte de la embarcación comenzaron las llamas. Las investigaciones ya fueron iniciadas para esclarecer las causas del siniestro y establecer si existieron fallas técnicas o algún otro factor que provocara la emergencia.

Las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría cambiar conforme avancen las operaciones de búsqueda, ya que aún faltan decenas de personas por localizar. Mientras tanto, embarcaciones de rescate y personal especializado continúan recorriendo las aguas cercanas al lugar del accidente con la esperanza de encontrar sobrevivientes y brindar respuestas a las familias de quienes viajaban en el ferry.

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