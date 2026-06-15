 Elección de Contralor: Proceso y retos

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Mexico MEX
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
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Finalizado
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Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
69
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
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Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
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Iraq IRA
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16/06 19:00 HS
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Algeria ALG
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Austria AUS
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Nacionales

Elección de Contralor: Presidente del Congreso explica proceso y desafíos

El Congreso de Guatemala se prepara para elegir al nuevo director de la Contraloría General de Cuentas, en medio de interrogantes sobre la transparencia y la calidad del proceso electoral.

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Sesión extraordinaria del Congreso este martes 2 de junio., Foto Omar Solís
Sesión extraordinaria del Congreso este martes 2 de junio. / FOTO: Foto Omar Solís
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Tras la reciente aprobación de la convocatoria oficial por parte del Congreso de la República para conformar la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el presidente de ese organismo, Luis Contreras Colindres, compartió detalles sobre el proceso de elección del nuevo titular de esa entidad y sus desafíos.

En una entrevista telefónica concedida al programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, el diputado por el partido CREO, enfatizó que el papel del Legislativo se limita a convocar a la postuladora, organizar su reunión y permitir que los electores elijan a su presidente. "Nuestra responsabilidad es darles el espacio y el tiempo, luego la discusión es de ellos, nosotros solo los instalamos y nos retiramos", explicó. "Una vez concluyen, nos informan quién dirigirá la comisión y ese es el alcance de nuestra intervención legal", añadió.

Sobre la selección técnica de los aspirantes, Contreras señaló: "No tenemos una bola de cristal para saber cuál es la mejor persona, nuestra aspiración siempre es que la comisión regrese con los más calificados". Remarcó que el Congreso debe confiar en la idoneidad de los integrantes propuestos y que el proceso está sujeto a las capacidades y valores individuales, los cuales no siempre pueden distinguirse con claridad.

Al ser cuestionado sobre la necesidad de reformas en el sistema de comisiones para lograr elecciones más técnicas y menos políticas, Contreras admitió la complejidad del proceso: "Cuando interviene el criterio humano, siempre estará expuesto a errores. No existe un sistema perfecto para esto". Resaltó que, aunque todos quienes conforman la lista final suelen estar capacitados, la verdadera dificultad reside en prever quién actuará con mayor justicia e integridad en el cargo.

El proceso de elección y sus limitaciones

El presidente del Congreso describió que el Congreso únicamente instala la comisión postuladora y espera a que esta le entregue una lista de seis candidatos. Posteriormente, los diputados eligen entre estos nombres a la persona que ocupará la Contraloría. La votación suele caracterizarse por ser rápida, ya que se requiere un consenso entre 81 diputados, cifra a la que, según Contreras, se puede llegar con facilidad dada la dinámica del pleno.

Contreras expresó que este diseño de elección de autoridades de segundo grado no ofrece garantías absolutas: "Lo único que queremos es que cumplan la ley y que, en lo posible, sea aprobado el candidato más justo. Es muy difícil prever si alguien actuará conforme a esos principios una vez esté en el cargo". Comparó el sistema guatemalteco con el de otros países, como México, donde la elección por voto popular de jueces ha enfrentado también múltiples cuestionamientos.

Misión de la OEA pide proceso transparente para elegir Contralor General

La OEA subraya la importancia del próximo jefe fiscalizador de Guatemala, especialmente por los finiquitos en época preelectoral.

Los desafíos de garantizar transparencia

En torno a la preocupación sobre la transparencia, Contreras apuntó que el proceso está estructurado para que cualquier integrante de la lista pueda ser elegido, y se espera que todos cuenten con la necesaria lealtad y compromiso hacia el país. Sin embargo, reconoció la dificultad de prever la actuación de las personas una vez tienen poder: "Algunos pueden cambiar con la responsabilidad en sus manos".

Según el diputado presidente, el Congreso, en cada proceso, elige "creyendo que el candidato propuesto es el mejor". Aprovechó para ejemplificar con la reciente elección del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se discutió durante cerca de 50 horas hasta arribar a un consenso con más de cien votos por integrante.

Finalmente, Contreras subrayó que la principal inquietud radica en que el Contralor decide otorgar o negar finiquitos, por lo que los diputados y funcionarios públicos son los más interesados en que el proceso garantice la llegada de una persona imparcial y que aplique la ley sin distinción. Sin embargo, la certeza plena es, a su juicio, imposible: "Lo único que puedo esperar es que la comisión venga con los mejores, y el Congreso haga lo que le corresponde por ley".

* Escuche aquí la entrevista con el presidente del Congreso:

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