Congreso convoca integración de postuladora para contralor

El Congreso de la República oficializó este jueves 4 de junio, mediante el Acuerdo Número 16-2026 publicado en el Diario Oficial, la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación que tendrá a su cargo conformar la nómina de seis candidatos al cargo de Contralor General de Cuentas.
La decisión se fundamenta en lo establecido por el artículo 233 de la Constitución Política de la República y la Ley de Comisiones de Postulación, normativa que regula el procedimiento para la selección de aspirantes al ente fiscalizador del Estado.
Según el acuerdo, deberán participar en la integración de la comisión los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que impartan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, así como representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas y del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.
Distribución de representantes
El documento establece que los colegios profesionales deberán elegir a sus representantes de acuerdo con el número de colegiados activos registrados hasta fechas específicas de mayo de 2026. Con base en esos registros, el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas contará con dos representantes, mientras que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala designará 11 representantes.
Asimismo, se ordena que las asambleas electorales de ambas entidades gremiales se desarrollen bajo estrictos controles para garantizar la transparencia del proceso y evitar el doble voto. También se dispone que los profesionales colegiados en ambas organizaciones únicamente podrán ejercer su sufragio en una de ellas.
Función de la comisión
Una vez integrada y juramentada, la Comisión de Postulación deberá evaluar a los aspirantes al cargo de Contralor General de Cuentas y remitir al Congreso una nómina de seis candidatos, acompañada de la documentación y antecedentes que respalden el proceso de selección.
Posteriormente, el pleno del Congreso tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas de entre los seis postulados, quien estará en funciones en el período 2026-2030.
Vigencia inmediata
El acuerdo entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial y fue emitido por el Organismo Legislativo el 2 de junio de 2026.
Con esta convocatoria se pone en marcha formalmente el proceso para la renovación de la máxima autoridad de la Contraloría General de Cuentas, institución encargada de fiscalizar la correcta utilización de los recursos públicos en Guatemala.