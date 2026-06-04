EE. UU. destaca aprobación de ley antilavado en Guatemala

La Embajada de Estados Unidos afirmó que la reciente aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por parte del Congreso de la República demuestra el compromiso con el fortalecimiento económico y el Estado de derecho en Guatemala.
Además, en un mensaje difundido a través de redes sociales, indicó que espera una implementación rápida y efectiva de la normativa para promover la prosperidad económica y la seguridad ambos países.
"Reconocemos el importante paso que el Congreso de Guatemala ha dado contra el lavado de dinero. La aprobación de una ley en este ámbito demuestra el compromiso con el fortalecimiento económico y el Estado de derecho en Guatemala al establecer un marco legal que protege a sus ciudadanos de actividades criminales y terroristas", expresó la sede diplomática.
Congreso aprueba nueva ley que endurece control contra el lavado de dinero
El Congreso de Guatemala aprobó el pasado martes una ley contra el lavado de dinero que regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de todas aquellas personas que manejen fondos ilícitos sin poder probar el origen de su procedencia.
La nueva reglamentación, denominada Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fue avalada por 150 de los 160 diputados que componen el Parlamento.
A la vez, la nueva ley cumple con los estándares solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional a nivel global que establece políticas para el combate contra el lavado de dinero.
"Se pasó la ley como la GAFI lo quería", dijo a periodistas el presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres.
De acuerdo a la nueva normativa, se endurecen las medidas cautelares penales contra el delito de lavado de dinero y también el embargo de bienes vinculados a quienes cometan dicho delito.
Además, también hay más obligaciones legales para abogados, auditores, empresas y entidades consideradas de alto riesgo en el manejo de fondos monetarios, en busca de mayor transparencia en sus transacciones.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, indicó en sus canales oficiales de comunicación que la nueva ley "significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas".
De la misma manera, añadió que "hoy gana Guatemala" y que "pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
En las últimas semanas, la embajada de Estados Unidos en Guatemala había solicitado al Congreso la aprobación de la nueva ley.
"Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas", expuso la misión diplomática estadounidense en mayo.