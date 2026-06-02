Congreso Aprueba Nueva Ley Antilavado: ¿Qué Implica?

El Congreso de la República aprobó este martes, 2 de junio, la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, en medio de presiones desde distintos sectores para que Guatemala evite ser incluida en la lista gris del sistema financiero internacional y para proteger la solidez del sistema financiero guatemalteco.
Con el voto de 147 diputados y un voto en contra ,el Congreso aprobó el Decreto 15-2026, con el que se actualiza el marco legal de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Dicha normativa cumple con los estándares y exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y unifica un marco jurídico al suprimir dos decretos que por separado luchaban contra el lavado de dinero y sobre financiamiento del terrorismo, lo que por mucho tiempo generó duplicidad en los procesos con costos innecesarios.
La propuesta pretende actualizar el marco legal guatemalteco y fortalecer los controles financieros conforme a estándares internacionales, armonizando el cuerpo normativo contra el flagelo y acorde a las 40 recomendaciones a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otras convenciones internacionales.
Enmiendas a Ley Antilavado
Es importante destacar que las enmiendas firmadas son el resultado de las diversas mesas técnicas conformadas por los Jefes de Bloque, la Comisión de Economía y Comercio Exterior; así con el aporte de los representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y delegados del sistema bancario nacional, las cuales permitieron lograr los consensos sobre las modificaciones planteadas por las bancadas legislativas.
En total, fueron ocho enmiendas en las que se concentró el análisis durante estas reuniones, que habían sido presentadas el 12 de mayo, de las cuales, cuatro modificaron artículos que originalmente tenían una enmienda consensuada en la Comisión de Economía y Comercio Exterior y cuatro corresponden a artículos nuevos. Los artículos 2, 25, 52, 83 y 111 fueron aceptados por la IVE como enmiendas viables.
El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, explicó que el artículo 2 aborda tres temas principales, relacionados con la incorporación de la definición de asociados cercanos y Personas Expuestas Políticamente (PEP) que será desde que las personas asuman el cargo, transacción y transacción sospechosa. En tanto, el artículo 25, estableció el primer grado de consanguinidad y afinidad aplicable a los familiares de personas expuestas políticamente.
Mientras que, al artículo 52, adiciona una función a la IVE relacionada temas de capacitación y la facultad para elaborar las guías para que las personas obligadas tengan mejor conocimiento de sus deberes. En cuanto al artículo 83, regula las figuras de proposición, conspiración y tentativa en delitos no consumados de lavado de dinero, con sanciones equivalentes a una tercera parte de la pena. Y el artículo 111 modifica disposiciones del Código de Notariado para limitar los derechos y obligaciones únicamente a temas vinculados con la ley antilavado y su reglamento.
Con información de Omar Solís y Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*