El conmovedor adiós a Franco Baresi en Milán

La ciudad de Milán se vistió de luto este martes para despedir a una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol italiano. Miles de aficionados, excompañeros, dirigentes y representantes de distintas instituciones deportivas se congregaron en la basílica de San Ambrosio para dar el último adiós a Franco Baresi, legendario capitán del AC Milan, quien falleció el pasado 31 de julio a los 66 años tras enfrentar una enfermedad. La ceremonia estuvo marcada por una profunda emoción y un reconocimiento unánime al legado de quien es considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos.
El féretro fue recibido con un prolongado aplauso que se extendió por más de seis minutos, acompañado por cánticos y pancartas dedicadas al histórico número 6 del Milan. Entre los mensajes que destacaron figuró uno que resumía el sentimiento de los seguidores: "Franco Baresi, leyenda inmortal. Bandera inimitable que jamás dejará de ondear. Adiós, capitán". Decenas de aficionados lucieron la camiseta con el dorsal retirado por el club italiano, un honor sin precedentes en el fútbol de ese país y símbolo del enorme impacto que dejó durante casi dos décadas de carrera.
El mundo del fútbol despide al legendario Franco Baresi
Durante la homilía, el abad Carlo Faccendini recordó las virtudes deportivas y humanas del exfutbolista. Destacó su liderazgo, su fortaleza y la elegancia con la que defendió la camiseta rossonera, además de señalar que fue un campeón que supo afrontar tanto las grandes victorias como las derrotas más dolorosas. Al homenaje también asistieron importantes figuras del fútbol italiano e internacional, entre ellas Claudio Ranieri, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Marco van Basten, Alessandro Costacurta y Roberto Donadoni. Asimismo, clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Inter de Milán y la Roma enviaron representantes y arreglos florales en señal de respeto.
La trayectoria de Baresi permanece grabada entre las más brillantes del balompié mundial. Debutó con el Milan en 1978 y defendió exclusivamente los colores del club hasta su retiro en 1997, conquistando tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa, seis títulos de la Serie A y cuatro Supercopas de Italia. Con la selección italiana disputó 82 encuentros, participó en tres Copas del Mundo y levantó el trofeo de campeón en España 1982, además de alcanzar el subcampeonato en Estados Unidos 1994. Su fallecimiento deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado que seguirá inspirando a generaciones de futbolistas y aficionados en todo el mundo.
La despedida en San Ambrosio reflejó el cariño y la admiración que Franco Baresi cosechó dentro y fuera de las canchas. Más allá de sus innumerables títulos y reconocimientos, será recordado por su humildad, profesionalismo y fidelidad a unos colores que defendió con orgullo durante toda su carrera. El histórico capitán se marcha físicamente, pero su nombre permanecerá para siempre entre las más grandes leyendas del fútbol internacional.