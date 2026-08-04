 Terremotos en Venezuela: 1500 personas desaparecidas
Internacionales

Terremotos en Venezuela: Más de 1 mil 500 personas siguen desaparecidas

Esta cifra se conoce un día después de que las autoridades publicaran su más reciente informe sobre los terremotos, en el cual el número de muertos alcanzó los 6 mil 125.

Compartir:
Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Al menos 1 mil 579 personas siguen desaparecidas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, que han dejado 6 mil 125 muertos, confirmó este martes el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán.

"De la información que nos suministran directamente los familiares, nos da que hay 1 mil 579 personas desaparecidas" tras los terremotos, expresó Terán en una entrevista con la emisora colombiana Caracol Radio.

El gobernador señaló que puede que algunas de las personas reportadas como fallecidas estén en el listado de desaparecidos porque "aún no han sido certificados por nuestros organismos forenses del Senamecf (Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses) para poder legalmente darle el estatus de fallecido".

Foto embed
Terremotos en Venezuela - EFE

Más de 6 mil fallecidos

Esta cifra se conoce un día después de que las autoridades publicaran su más reciente informe sobre los terremotos, en el cual el número de muertos alcanzó los 6 mil 125, tras sumar otros 579 fallecidos con respecto al balance anterior.

El nuevo recuento tiene un diseño distinto a los anteriores y excluye cifras como la de heridos, damnificados y edificios colapsados e incluye otras como la de viviendas entregadas, que son 287.

El "boletín informativo semanal" correspondiente a la "etapa de reconstrucción" señala también que 43 mil 679 viviendas han sido evaluadas y que -de un total de 41 mil 624- hay 9 mil 866 "restringidas" y 6 mil 433 en "alto riesgo", según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La ONG venezolana Provea exigió en la víspera al Gobierno actualizar la cifra de fallecidos y la de desaparecidos, esta última congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas sin localizar.

Iniciativas ciudadanas como 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' han denunciado más de 29 mil personas en paradero desconocido y, según Provea, no hay "un registro público que lo respalde".

El gobernador Terán destacó hoy que la realidad de lo ocurrido "sobrepasó sin duda alguna la visión de cualquier gobierno de prepararse frente a un desastre natural".

*Con información de EFE

En Portada

Actividad del volcán de Fuego continúa en fase crítica explosiva, según Insivumeht
Nacionales

Actividad del volcán de Fuego continúa en fase crítica explosiva, según Insivumeh

01:32 PM, Ago 04
Alerta roja en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango por actividad volcánicat
Nacionales

Alerta roja en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango por actividad volcánica

10:29 AM, Ago 04
Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptivat
Nacionales

Mineduc mantiene suspensión de clases presenciales por actividad eruptiva

11:47 AM, Ago 04
Pacheco y Chaclán buscan recuperar su libertad: No somos delincuentes. (...) La justicia debe prevalecert
Nacionales

Pacheco y Chaclán buscan recuperar su libertad: "No somos delincuentes. (...) La justicia debe prevalecer"

10:05 AM, Ago 04
Federación de Jordania denuncia presiones de Gianni Infantinot
Deportes

Federación de Jordania denuncia presiones de Gianni Infantino

12:01 PM, Ago 04

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar