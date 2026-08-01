Guatemala pierde ante Venezuela en Santo Domingo 2026

La Selección Nacional de Guatemala Sub-21, que dirige Willy Coito Olivera, nuevamente cosechó una derrota en la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los cuales se desarrollan en República Dominicana. Esta vez, la "Bicolor" cayó estrepitosamente ante Venezuela por 3-1, con goles de Diego Claut (9), Jesús González (28) y Gustavo Lozano (78). Diego Fernández (43) había descontado para los nacionales. Con este resultado, la situación de la "Aul y Blanco" es crítica en el grupo A de las justas deportivas.
Guatemala había debutado en los Juegos Centroamericanos y de Caribe Santo Domingo 2026 con una dolorosa derrota ante los anfitriones, República Dominicana, quien venció 1-0 con un gol de Lucas Breton al minuto 90+5, es decir, en la última jugada del partido. Ese duelo, en el papel, era el más accesible para que los chapines sumaran unidades.
Y este sábado 1 de agosto, el mes Guatemala lo comienza con el pie izquierdo, ya que se llevó una dolorosa derrota 3-1 ante una Venezuela que los superó de principio a fin y en cada una de las líneas del esquema de Willy Coito Olivera.
Los goles de Claut, González y Lozano han hecho trizas los sueños de los guatemaltecos en sus aspiraciones de llegar a las semifinales de los Juegos, ya que con dos partidos y 0 unidades, la situación se ha puesto cuesta arriba para los connacionales.
¿Qué viene para Guatemala?
Tras las dos derrotas, ante República Dominicana (1-0) y Venezuela (3-1), Guatemala ahora se prepara para el cierre de la fase de grupos, la cual será ante México el lunes 3 de agosto en el estadio Cibao de Santiago.
Los mexicanos ya vencieron a los venezolanos 1-0 en el debut de los Juegos, y este sábado harán su segunda presentación, ante los anfitriones, República Dominicana, ambos seleccionados con 3 puntos. De ahí sale el líder del grupo A tras dos fechas.
México tiene grandes chances de llegar como líder y con 6 puntos al duelo ante Guatemala, donde estaría buscando el liderato general del sector, en tanto, los guatemaltecos sumar su primer punto o la victoria.
¿Puede Guatemala pelear por las medallas?
El formato de competencia señala que el primero y segundo lugar del grupo A y B avanzarán a las semifinales, y los ganadores pelearán por el oro y la palta, y los perdedores tendrán la lucha por la medalla de bronce.
En ese sentido, ser primero o segundo para Guatemala es una situación que matemáticamente ya no es posible, por ende, los guatemaltecos se quedaron sin chances de buscar el podio en el futbol 11 masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.