 Guatemala vs. República Dominicana en Santo Domingo 2026
Deportes

Guatemala pierde ante República Dominicana en la última jugada

La “Bicolor” de Willy Coito Olivera no pudo ante uno de los rivales accesibles dentro del grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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Guatemala debuta en el futbol de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Guatemala debuta en el futbol de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 / FOTO: FFG
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Este viernes 30 de julio se inició la actividad del futbol masculino en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la Selección Nacional de Guatemala (Sub-21) debutó ante su similar de República Dominicana en el estadio Cibao de Santiago.

El futbol masculino de las justas centroamericanas y del caribe cuentan con la participación de ocho selecciones, las cuales fueron divididas en dos grupos de cuatro integrantes. Los sectores quedaron definidos así: Grupo A (México, Guatemala, República Dominicana y Venezuela) y grupo B (Colombia, Costa Rica, Cuba y Panamá).

En el grupo A, la actividad comenzó con el duelo entre México y Venezuela, donde se dio un triunfo por la mínima diferencia de los aztecas sobre los venezolanos por 1-0 con gol de Joaquín Moxica.

A segunda hora, Guatemala enfrentó al anfitrión República Dominicana donde hubo una victoria de los anfitriones 1-0 gracias al gol de Lucas Breton (90+5) en la última jugada. 

Por su parte, el grupo B ha dado el siguiente resultado: Panamá 0-1 Colombia con gol de Kéner González. Esta noche juegan Cuba vs. Costa Rica.

Guatemala gana oro y plata en el foso de equipos mixtos

Adriana Ruano y Enrique Brol se colgaron el oro; Waleska Soto y Jean Pierre Brol la plata en el foso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Así fue el debut de Guatemala

Guatemala envío a sus mejores hombres, de acuerdo a lo visto por el técnico Willy Coito Olivera. El once chapín que arrancó este día la actividad del futbol masculino fue: Diego Bolaños, Carlos Aguilar, Héctor Prillwitz, Marcelo Hernández, Rudy Muñoz, Diego Cuque, Diego Fernández, Osman Salguero, Justin Rancancoj, Ariel Lon y Matías Micheo.

Pese a tener toda la motivación del mundo, los jugadores guatemaltecos y dominicanos no dieron un gran espectáculo durante el primer tiempo, el cual estuvo para el bostezo, según el relator del duelo que se transmitió por la plataforma de YouTube del Centro Caribe Sports Channel.

Para el segundo tiempo, Justin Rancancoj salió expulsado al minuto 63 dejando con 10 elementos a la "Bicolor" y perdiéndose así el siguiente duelo del combinado patrio.

El final del partido fue dramático para la oncena nacional ya que el árbitro agregó 5 minutos, y en la última jugada del compromiso anotó el local para el 0-1 y con ello ganar el partido. Lucas Breton (90+5) fue el verdugo para la "Bicolor". Guatemala perdió ante el rival más accesible del grupo, y ahora debe ganar puntos ante México y Venezuela para poder tener posibilidades de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. 

El segundo partido para Guatemala será el sábado 1 de agosto cuando se enfrenten a Venezuela. En tanto, República Dominicana lo hará ante México.    

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