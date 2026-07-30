Presidios confirma fuga de reo

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), confirmó la tarde de este jueves 30 de julio la fuga del privado de libertad César Humberto Hernández Vicente evadió la custodia de la Granja de Rehabilitación Pavón.
Presidios informó que se han activado los protocolos de emergencia tras la confirmación, por parte de los órganos de control de la DGSP, de que el privado de libertad evadió la cárcel.
En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ha iniciado una búsqueda exhaustiva. Asimismo, se ha girado instrucción a la Inspectoría General del Régimen Penitenciario para que se deduzcan las responsabilidades correspondientes para aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten involucrados en los hechos, informó presidios en un comunicado.
La investigación está a cargo de la autoridad competente, con la cual se colabora por parte de presidios, por lo que no brindó mayores detalles de la evasión, a fin de no entorpecer las diligencias en curso.
Presidios además divulgó la fotografía de César Humberto Hernández Vicentes, a fin de que la población pueda brindar información para su recaptura.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*