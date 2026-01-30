Capturan a dos guardias de presidios por fuga y muerte de reo

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron dos guardias del Sistema Penitenciario, por la fuga de un recluso, quien fue localizado sin vida en un río de aguas negras, este viernes 30 de enero, informó la Policía.
Los dos guardias del Sistema Penitenciario fueron detenidos en la entrada a la colonia Panamá, zona 2 de Huehuetenango, luego de reportarse la evasión de un privado de libertad quien debía comparecer ante el Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango; sin embargo, previo a ingresar al edificio de tribunales, evadió a sus custodios y fue localizado fallecido en un río de aguas negras en la zona 2 de Huehuetenango.
Se tratan de Jarix "N", de 35 años y Carlos "N", de 26 años, quienes dieron seguimiento al privado de libertad Danilo Enrique Ríos López, de 30 años, quien debía comparecer ante el Juzgado de Femicidio ya que estaba detenido en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango, por tenencia ilegal de municiones y violencia contra la mujer.
Tras lograr su evasión, Ríos López habría abordado un autobús extraurbano que lo condujo hasta la zona 2 de Huehuetenango, donde habría tomado la decisión de lanzarse desde un puente y cayó en un río de aguas negras, donde falleció.
La investigación continúa, mientras tanto, los guardias de presidios fueron detenidos por orden de la fiscalía distrital del Ministerio Público.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*