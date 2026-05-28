 Cabezal impacta contra árbol en el Periférico
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Cabezal impacta contra árbol en el Periférico

Una serie de colisiones y la presencia de vehículos con fallas complican el tránsito este jueves en diferentes sectores.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Una serie de accidentes y otros percances impactan en el tránsito este jueves, 28 de mayo, en sectores de la Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva y otras áreas aledañas. Las autoridades les dan seguimiento a las emergencias.

Uno de los puntos donde se registran complicaciones es la 21 calle del anillo Periférico, en la zona 7 capitalina, donde un cabezal fue colisionado contra un árbol. Las causas del incidente no han sido establecidas.

En el área afectada hay presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes regulan la movilidad vehicular mientras se concreta el retiro del vehículo de transporte pesado.

Preliminarmente se conoció que no hubo personas heridas, solo daños materiales. Las imágenes compartidas en redes por las autoridades muestran que el vehículo quedó parcialmente destruido tras la fuerte colisión.

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