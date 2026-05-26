 Precios de combustibles reflejan reducción esta semana
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Precios de combustibles reflejan reducción esta semana

Las variaciones en el galón de gasolina y diésel van entre los Q0.70 y Q1.29.

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El precio de los combustible registró un alza este viernes., Foto MEM
El precio de los combustible registró un alza este viernes. / FOTO: Foto MEM

Los precios de los combustibles continúan generando impacto en la economía nacional y siguen siendo tema de análisis debido a las variaciones que presentan de forma semanal. También surgen comentarios en los ciudadanos sobre los montos a los que se mantiene el precio del galón de estos productos, a pesar de la implementación de un subsidio para aliviar sus costos.

El más reciente monitoreo, correspondiente a este martes 26 de mayo, refleja una baja en los valores. El galón de gasolina regular se cotiza en Q36.35 y la súper en Q37.35, es decir que tuvo una disminución de Q1.29 en comparación con la semana pasada.

Mientras tanto, el diésel también registra una reducción y ahora se encuentra en Q33.26 por galón, unos 70 centavos menos que días atrás.

Diaco intensifica operativos para verificar cumplimiento de subsidio a combustibles

La entidad ha realizado más de 600 inspecciones en gasolineras para asegurar el cumplimiento de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

MP profundiza investigación por aumento en precios de combustibles

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, dio a conocer el pasado  11 de mayo que continúa con las diligencias de investigación derivadas de las denuncias recibidas por el incremento en el precio de los combustibles.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que, como parte de las acciones desarrolladas, los equipos fiscales requirieron información contable y registros financieros a distintas estaciones de servicio señaladas en las denuncias.

De acuerdo con la oficina, hasta ese momento se tenía registro de que 60 establecimientos habían cumplido con remitir la documentación solicitada, mientras que 19 estaciones tenían pendiente la entrega de dicha información.

La documentación recibida es sometida a un análisis técnico y financiero por parte del Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Análisis Criminal (DAC), con el objetivo de establecer el comportamiento de los precios de venta de los combustibles.

Según la Fiscalía, las investigaciones buscan identificar posibles brechas entre el costo de adquisición del producto y el precio final ofrecido a los consumidores, así como otros aspectos de interés que permitan determinar si existieron irregularidades en el incremento reportado.

* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7

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