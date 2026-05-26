 Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femenino
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Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femenino

Después de 14 años defendiendo la camiseta azulgrana, Alexia Putellas deja el Barça como una de las mayores leyendas del club.

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Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femenino - instagram @alexiaputellas
Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femenino / FOTO: instagram @alexiaputellas

La salida de Alexia Putellas del FC Barcelona marca el final de una de las etapas más gloriosas en la historia reciente del fútbol femenino. La futbolista de Mollet del Vallès deja el club tras catorce temporadas defendiendo la camiseta azulgrana, en las que pasó de ser una joven promesa llegada en 2012 a convertirse en una leyenda absoluta del barcelonismo y del deporte mundial. Su despedida no es solo la de una jugadora, sino la de una era construida a base de talento, liderazgo y constancia.

Desde su llegada procedente del Levante con apenas 18 años, Alexia se integró en un proyecto que entonces comenzaba a crecer y que, con el tiempo, se transformaría en una potencia global. Su evolución fue paralela a la del equipo: creció con él, lo impulsó en los momentos clave y terminó convirtiéndose en su capitana y referente indiscutible. Con el paso de las temporadas, su influencia trascendió lo puramente deportivo para convertirse en un símbolo de identidad del Barça Femenino.

Putellas, leyenda del Barça

Su legado numérico es tan impresionante como su impacto en el juego. Alexia cierra su etapa en el club con más de 500 partidos disputados, situándose entre las jugadoras con más apariciones en la historia de la entidad, y con más de 200 goles en su haber. A ello se suman 38 títulos conquistados, entre los que destacan múltiples Ligas, Copas de la Reina, Supercopas de España, Copas Catalunya y varias Champions League, una colección de trofeos que refleja una hegemonía difícil de igualar.

Más allá de las cifras, su figura se engrandece por los reconocimientos individuales y su influencia internacional. Ganadora de dos Balones de Oro consecutivos en 2021 y 2022, también fue distinguida con premios como The Best de la FIFA y el galardón a la Jugadora del Año de la UEFA. Su impacto no se limitó al Barça, ya que también fue pieza clave en los éxitos de la selección española, con la que conquistó la Copa del Mundo y la Liga de Naciones.

Uno de los rasgos que mejor define su trayectoria es su capacidad de superación. Las lesiones graves que sufrió no frenaron su carrera, sino que reforzaron su carácter competitivo. Cada regreso al terreno de juego fue una demostración de resiliencia, disciplina y fortaleza mental, consolidando su estatus como una líder natural dentro y fuera del campo. Su forma de volver a la élite elevó aún más el respeto que ya generaba en el fútbol mundial.

El FC Barcelona despedirá oficialmente a Alexia en un acto previsto en el Spotify Camp Nou, en reconocimiento a una futbolista que ha dejado una huella imborrable. Su salida no solo representa el cierre de un ciclo deportivo excepcional, sino también la consolidación de un legado que trasciende títulos y estadísticas. Alexia Putellas se marcha del Barça como lo que siempre fue: una capitana irrepetible y un icono eterno del club y del fútbol femenino.

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Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro - Archivo

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