Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milan

El futuro de AC Milan ha entrado en una fase de redefinición tras la destitución de Massimiliano Allegri, y entre los nombres que más fuerza han cobrado para liderar el nuevo proyecto aparecen dos técnicos españoles: Andoni Iraola y Xavi Hernández. La directiva "rossonera" busca un entrenador capaz de reconstruir un equipo que ha quedado fuera de la próxima Liga de Campeones y que afronta una profunda renovación deportiva.
En el caso de Xavi Hernández, su perfil despierta interés por su identidad futbolística basada en la posesión, la presión alta y la construcción desde el balón, una filosofía que ya intentó consolidar durante su etapa en el FC Barcelona. Sin embargo, su situación actual como entrenador libre, tras su salida del club azulgrana, y la necesidad de adaptación a una liga tan táctica y exigente como la Serie A plantean un escenario de análisis cuidadoso para cualquier posible negociación.
Xavi Hernández y Andoni Iraola gustan en el AC Milan
Por otro lado, Andoni Iraola se presenta como una alternativa sólida gracias a su reciente experiencia en el fútbol inglés, donde ha logrado consolidar proyectos competitivos con un estilo dinámico y vertical. Su progresión en los banquillos y su capacidad para potenciar plantillas han llamado la atención del club italiano, que ya habría iniciado contactos preliminares con su entorno para explorar su disponibilidad.
En este contexto, el futuro de Xavi Hernández permanece abierto y dependerá tanto de las decisiones del propio Milan como de otras oportunidades que puedan surgir en el mercado europeo. Mientras tanto, su nombre sigue vinculado a proyectos de alto nivel, lo que confirma que su etapa como técnico continúa siendo observada con gran interés en el panorama internacional.