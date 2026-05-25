PNC refuerza seguridad en la capital ante ola de asaltos

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este lunes, 25 de mayo, que suspendió los descansos de agentes asignados a diferentes comisarías y distritos con el objetivo de reforzar la seguridad en la Ciudad de Guatemala, debido al incremento de asaltos a mano armada registrados en distintos sectores.
De acuerdo con el director general de la PNC, David Custodio Boteo, la medida busca aumentar la presencia policial en puntos considerados de alta incidencia criminal, especialmente en áreas de Pamplona y la calzada Roosevelt, donde recientemente se han reportado múltiples hechos delictivos. Según las autoridades, la mayoría de víctimas de estos asaltos han sido mujeres.
Boteo explicó que, ante los operativos implementados y el incremento de patrullajes, se ha observado que las estructuras delincuenciales optan por modificar constantemente sus zonas de operación. En ese sentido, indicó que al detectar presencia policial los grupos criminales han desplazado sus actividades hacia otros sectores de la ciudad.
Entre las áreas donde ahora se reporta mayor movilidad de los asaltantes figuran el bulevar El Naranjo, la calzada Atanasio Tzul y sectores de la zona 13 capitalina, lugares donde la PNC también ha reforzado acciones de vigilancia y prevención.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier hecho sospechoso a través de los canales oficiales de la institución.