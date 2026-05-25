El Milan despide a Massimiliano Allegri

El AC Milan ha anunciado este lunes la destitución de su entrenador, Massimiliano Allegri, tras una temporada marcada por los malos resultados deportivos que dejaron al club fuera de los puestos de clasificación a la próxima Liga de Campeones. La decisión, de efecto inmediato, forma parte de una profunda reestructuración interna que busca devolver al equipo a la élite del fútbol italiano y europeo.
Junto con Allegri, el club "rossonero" también comunicó la salida del director ejecutivo Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare y el jefe de scouting Geoffrey Moncada. La directiva del Milan agradeció públicamente el trabajo y la dedicación de todos ellos durante su etapa en la institución, aunque subrayó la necesidad de un cambio de rumbo tras los resultados recientes.
Limpia en el Milan tras no clasificar a Champions
Según el comunicado oficial, el objetivo marcado por los propietarios desde el inicio de la temporada era claro: regresar a la Liga de Campeones y consolidar un proyecto competitivo capaz de pelear de forma constante en la parte alta de la Serie A. Sin embargo, la campaña no cumplió con las expectativas, especialmente tras la derrota en casa ante el Cagliari por 1-2, un resultado que terminó de agravar la situación.
El fondo propietario RedBird Capital Partners calificó la temporada como una "decepción" y un "fracaso inequívoco", pese a que el equipo se mantuvo durante buena parte del curso en posiciones altas de la clasificación. El Milan informó que en los próximos días se anunciarán los nuevos nombramientos, con el objetivo de tener una estructura deportiva renovada y lista para afrontar la próxima temporada.