 Los campeones de las ligas de Centroamérica
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Los campeones de las ligas de Centroamérica

Finalizó la temporada del fútbol centroamericano con la consagración de los campeones en cada país.

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Municipal levantó la copa 33 de su historia
Municipal levantó la copa 33 de su historia / FOTO: Alex Meoño

Este pasado fin de semana concluyó la temporada de las principales ligas de Centroamérica, dejando una serie de campeones que reafirmaron el dominio histórico de algunos clubes y sorprendieron en otras plazas. En cada país, las finales ofrecieron emoción, rivalidades intensas y definiciones que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento, cerrando así un nuevo capítulo del fútbol regional.

En Guatemala, el protagonismo fue para Municipal, que se proclamó campeón del Clausura 2026 tras superar a Xelajú con un contundente global de 6-2. Con este logro, los "Rojos" alcanzaron su título número 33, consolidándose como el club más laureado del país. En Honduras, el título fue para Motagua, que bajo la dirección del entrenador Javier López, venció en una dramática final por penales a Marathón tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga, imponiéndose 4-2 desde los doce pasos para sumar su estrella número 20.

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Municipal presenta la copa a la afición en el estadio El Trébol - Alex Meoño

Las ligas de Centroamérica ya tienen campeones

En El Salvador, FAS se quedó con el campeonato tras una contundente victoria 3-0 frente a su eterno rival Águila, en una final disputada con gran intensidad en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González. Mientras tanto, en Nicaragua, Real Estelí se coronó campeón tras una final muy cerrada ante Cacique Diriangén, definida en penales (5-4) luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, en una serie que reafirmó la hegemonía del conjunto esteliano.

En Costa Rica, considerada una de las ligas más competitivas de la región, Herediano levantó el título del Clausura 2026 tras vencer a Saprissa con un global de 3-2, bajo la conducción del técnico José Giacone. Finalmente, en Panamá, Plaza Amador se consagró campeón tras derrotar 3-2 a Alianza FC en tiempos extras, logrando así su décima estrella y un histórico tricampeonato que lo consolida como una potencia del fútbol panameño.

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