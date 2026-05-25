 Contenedor volcado causa caos en ruta al Pacífico
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Contenedor volcado causa caos en ruta al Pacífico

El percance vial genera un fuerte impacto en la movilidad vehicular en ambos sentidos de la vía en áreas de Villa Nueva y Amatitlán.

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., PMT de Amatitlán
. / FOTO: PMT de Amatitlán

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 25 de mayo, en el kilómetro 23.8 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur, genera serias complicaciones para la movilidad vehicular. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán, en el referido sector ocurrió un percance en el que se vio involucrado un vehículo de transporte pesado. Por causas no establecidas, el conductor de la unidad perdió el control del volante y esto generó que quedara volcado sobre la cinta asfáltica.

Este hecho afecta ambos sentidos de la vía pues, además del vehículo accidentado, debido al fuerte impacto también fueron removidos al menos cinco separadores viales de concreto que quedaron obstaculizando parte de la carretera.

Caos vehicular

Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, explicó que en el lugar donde ocurrió este incidente ya se encuentran las grúas trabajando para poder reubicar los separadores y retirar la unidad de transporte pesado.

"Se sabe que el contenedor se encuentra cargado de verdura, lo que hace más complicado el poder retirarlo de la vía pública, por lo que continúan las labores en el área afectada", compartió.

Además, señaló el impacto que este hecho está teniendo en el tránsito. Según indicó, la fila de vehículos sobrepasa el sector del Túnel, hacia el sur; mientras que hacia la capital ya se encuentra el congestionamiento hasta la jurisdicción de Amatitlán.

Asimismo, la funcionaria indicó que la vía alterna privada que conecta hacia la salida del kilómetro 21, un área que han utilizado varios conductores ante la emergencia ocurrida, también permanece completamente colapsada.

Las autoridades de tránsito han reiterado el llamado a los usuarios para tener precaución al movilizarse en las áreas afectadas y otras aledañas para evitar mayores inconvenientes. También han señalado la importancia de tomar en cuenta la situación actual para planificar sus actividades.

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