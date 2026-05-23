Accidente mortal en Calle Martí HOY 23 de mayo de 2026

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT) realizó el cierre parcial de la Calle Martí, durante la mañana de este sábado, 23 de mayo de 2026, por un accidente de tránsito que dejó fallecido al conductor de una motocicleta. Amílcar Montejo, vocero vial de la referida PMT, precisó que el cierre se implementó en la Calle Martí y 10 avenida de la zona 2 capitalina.
Según las imágenes compartidas, el accidente ocupa los carriles centrales y derecho de la referida vía, causando congestionamiento en el lugar. Las autoridades indicaron que otro vehículo estuvo involucrado en el accidente de tránsito, pero continuó la marcha.
En la fotografía compartida por las autoridades, se pudo determinar que el accidente vial de la Calle Martí y 10ª. avenida zona 2 ocurrió en la pista con dirección hacia el Periférico Sur.
Metros adelante, un tráiler sufrió averías mecánicas contribuyendo al congestionamiento en este sector de la Calle Martí. En un video, la PMT explicó que al transporte pesado se le explotaron dos llantas traseras, por lo que fue necesario hacer trabajos en la ruta para la reparación del mismo.
Este nuevo incidente ocurrió en la Calle Martí, pero con apoyo de los agentes de la PMT fue posible trasladar el cabezal y furgón hacia el carril derecho de la referida vía.
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Instalan señalización temporal en Calle Martí
Los agentes viales que atendieron el accidente de motocicleta y las averías mecánicas en el furgón instalaron señales temporales en el área, mientras se realizan las acciones correspondientes en cada caso.
En el ingreso a la 10ª. avenida se espera la llegada de los fiscales del Ministerio Público para la identificación de la víctima mortal, mientras que metros adelante, se espera que los responsables del vehículo pesado puedan realizar las reparaciones respectivas para que la unidad continúe su marcha.
Asimismo, las autoridades investigan lo ocurrido en el percance donde se lamente el fallecimiento del conductor de la motocicleta.