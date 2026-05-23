¿Cuál será el próximo destino de Pep Guardiola?

Pep Guardiola ha puesto fin a una de las etapas más exitosas de la era moderna del fútbol tras anunciar su salida del Manchester City luego de 10 temporadas al frente del conjunto inglés. El técnico catalán confirmó su decisión mediante un emotivo vídeo, cerrando un ciclo en el que conquistó 20 títulos, incluyendo seis Premier League y una UEFA Champions League, consolidando una de las dinastías más dominantes del fútbol europeo.
En su despedida, Guardiola dejó clara su intención inmediata de alejarse de los banquillos para descansar. "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí. No quiero entrenar en un tiempo", afirmó el técnico español, descartando por ahora cualquier regreso inmediato a la dirección técnica pese a los múltiples rumores sobre su futuro.
Selecciones y clubes se han interesado en Pep Guardiola
A pesar de su pausa indefinida, el mercado ya empieza a proyectar sus próximos pasos. Diversas federaciones nacionales han mostrado interés en sus servicios, entre ellas Marruecos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que ven en el entrenador una figura capaz de transformar proyectos deportivos de largo plazo. En el caso saudí, incluso se habla de ofertas económicas cercanas a los 90 millones de euros por temporada, una cifra que refleja el enorme impacto global de su nombre.
En el ámbito de clubes, instituciones históricas como el AC Milan y la Juventus también aparecen como posibles destinos en un futuro más lejano, aunque el propio Guardiola ha insistido en que no tomará decisiones inmediatas. Mientras tanto, continuará vinculado al City Football Group como Embajador Global, un rol que le permitirá seguir conectado al proyecto desde una perspectiva estratégica sin la presión del banquillo.