PNC reporta hallazgo de armas de alto poder en Huehuetenango

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron un operativo en la zona 10 de Huehuetenango, colonia los Ángeles, este sábado, 23 de mayo de 2026, en seguimiento a un doble homicidio y lograron capturar a varias personas, así como decomisar varias armas de alto poder. Las Fuerzas de seguridad explicaron que las acciones se realizaron tras la muerte de una mujer hondureña y de su esposo de nacionalidad guatemalteca.
Dentro del armamento localizado, los agentes policiales reportaron un fusil, una carabina, dos pistolas, una mira telescópica, un silenciador, ocho tolvas y 142 municiones de diferentes calibres. Asimismo, la PNC confirmó la aprehensión de cuatro hombres y dos mujeres, por su presunta implicación en el ataque armado.
Según imágenes compartidas por la PNC, en total fueron cuatro armas las que se localizaron en el operativo. Los uniformados describieron que dentro de los detenidos se reporta que hay una hermana de la víctima mortal, aunque no han especificado la identidad de los apresados.
Las fuerzas de seguridad indicaron que el operativo se realizó en el citado lugar, en coordinación con fiscales del Ministerio Público. En tanto, el ente investigador aún no revela detalles del procedimiento por medio de sus canales oficiales.
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Armas y municiones encontradas
Además de las armas reportadas, la PNC compartió las imágenes de varias tolvas encontradas, así como cargadores, un silenciador y varias municiones de diferentes calibres. Todo lo encontrado en el inmueble de la citada colonia fue embalado, para después ser entregado a la fiscalía que se encarga de los procesos de la investigación.
Medios locales dieron a conocer que la hermana de la víctima, supuesta implicada en el hecho, fue detenida por medio de otro operativo que se desarrolló en la zona 9 del referido departamento. Los reportes añadieron que también se localizaron celulares y una motocicleta que se habría utilizado en el crimen; sin embargo, este extremo debe ser confirmado por las fuerzas de seguridad.