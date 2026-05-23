 Una "playa verde" en Gijón llevará el nombre de Luis Enrique
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Una "playa verde" en Gijón llevará el nombre de Luis Enrique

Luis Enrique será homenajeado en su ciudad natal con un espacio urbano que combinará deporte, ocio y áreas culturales junto al mar.

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Luis Enrique. campeón de la Champions League con el PSG - EFE
Luis Enrique. campeón de la Champions League con el PSG / FOTO: Agencia EFE

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, recibirá un emotivo homenaje en su ciudad natal luego de que el Ayuntamiento de Gijón anunciara que una nueva "playa verde" llevará su nombre. El espacio estará ubicado en la zona de El Rinconín, en la franja litoral este de la ciudad asturiana, junto al mar Cantábrico, y formará parte de un ambicioso proyecto urbano destinado al ocio, el deporte y la convivencia ciudadana. La decisión fue presentada como un reconocimiento a la trayectoria y a la estrecha relación que el entrenador siempre ha mantenido con sus raíces gijonesas.

En un comunicado oficial, el consistorio destacó a Luis Enrique como "una de las figuras más importantes del deporte mundial", subrayando además el orgullo que representa para Gijón. Pese a la dimensión internacional que alcanzó tanto como futbolista como entrenador, el exseleccionador español nunca ha ocultado su vínculo con la ciudad donde nació y creció. Para muchos habitantes, "Lucho" simboliza valores como la disciplina, el esfuerzo y la excelencia deportiva, cualidades que lo han acompañado a lo largo de toda su carrera.

Reconocimiento para Luis Enrique

El nuevo espacio urbano comenzará a abrir parcialmente este verano y estará inspirado en el diseño "Brisa Marina", obra del arquitecto Eloy Calvo, ganador del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento. El proyecto contempla la transformación de más de 27 mil metros cuadrados en un área moderna y multifuncional, con zonas destinadas a actividades culturales, recreativas y deportivas. Entre las instalaciones previstas destacan un lago artificial de 800 metros cuadrados, un skate park, circuitos para BMX y patinadores, canchas de baloncesto y amplias áreas de picnic y descanso.

Nacido en 1970 en el barrio de Pumarín, Luis Enrique inició su camino en el fútbol desde muy joven en equipos escolares y posteriormente en la Escuela de Fútbol de Mareo. Su carrera lo llevó a defender las camisetas del Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona, además de convertirse en internacional con España. Como entrenador, dirigió clubes como el Celta de Vigo, la Roma y el Barcelona antes de asumir el mando del Paris Saint-Germain, equipo con el que conquistó la primera Liga de Campeones de su historia y con el que buscará seguir ampliando su legado en Europa.

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Luis Enrique, técnico del PSG - EFE

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