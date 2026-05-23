Irán acusa a EE. UU. de bloquear acuerdo de paz

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a intensificarse luego de que Teherán acusara a Washington de obstaculizar las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente mediante "exigencias excesivas".
El señalamiento ocurre en medio de crecientes especulaciones sobre una posible escalada militar en la región, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, modificara repentinamente su agenda y cancelara su asistencia a la boda de su hijo alegando "asuntos de Estado".
La decisión alimentó versiones sobre eventuales acciones militares contra Irán durante los próximos días.
Irán lanza advertencia directa a Washington
El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que cualquier nuevo ataque estadounidense tendría graves consecuencias.
Si vuelven a atacar a Irán, el resultado será más aplastante y amargo para Estados Unidos", escribió en redes sociales tras reunirse con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir.
Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, criticó las "posiciones contradictorias" de Washington durante una conversación sostenida con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.
Persisten desacuerdos entre ambos países
Las diferencias entre Washington y Teherán continúan centradas en temas clave como el programa nuclear iraní, el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz y el conflicto armado en Líbano.
El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, aseguró que las discrepancias entre ambas naciones siguen siendo "profundas", mientras medios estadounidenses reportan que el gobierno de Estados Unidos analiza posibles bombardeos contra Teherán durante el fin de semana o el lunes.
Conflicto mantiene tensión internacional
La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel ha generado preocupación internacional debido a sus efectos económicos y energéticos, especialmente por el impacto en el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas petroleras del mundo.
En paralelo, continúan los ataques en Líbano pese al alto al fuego entre Israel y el grupo Hezbolá, situación que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.