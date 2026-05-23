Conductor de motocicleta muere tras choque en la ruta CA-2

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el conductor de una motocicleta falleció este sábado, 23 de mayo de 2026, luego de un choque frontal en el kilómetro 135 de la carretera CA-2, causando fuerte congestionamiento en el lugar. Los rescatistas reportaron que en el accidente de tránsito, varias personas hicieron llamados de auxilio describiendo el escenario en el área, después del encontronazo.
Al arribo de los paramédicos, localizaron a un motorista que habría impactado contra un vehículo particular. "Tras la evaluación correspondiente, constataron que ya no presentaba signos vitales, falleciendo a consecuencia de traumatismo general", confirmaron los cuerpos de socorro.
Asimismo, los rescatistas añadieron que el conductor de la motocicleta fallecido aún no ha sido identificado y que los rescatistas a cargo notificaron a las autoridades, quienes implementaron un cierre en el espacio afectado.
Bomberos Municipales Departamentales compartieron imágenes en las que se ve que la motocicleta impactó de frente con el vehículo de carga. Como consecuencia, ambos automotores quedaron con serios daños, mientras que la víctima mortal quedó a un costado del picop.
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Accidente de motocicleta en bulevar Liberación
Antes del amanecer, Bomberos Municipales atendieron un segundo accidente de motocicleta en el bulevar Liberación y 1ª. avenida de la zona 13, con saldo de un hombre fallecido.
Según los rescatistas, varios llamados de auxilio ingresaron durante la madrugada a su cabina de emergencias, reportando que un hombre estaba gravemente herido sobre la cinta asfáltica de la citada dirección. Al llegar, los paramédicos confirmaron el extremo y tras los procedimientos de rigor confirmaron que el afectado ya no contaba con signos vitales.
Los bomberos indicaron que el conductor de la motocicleta falleció a causa de politraumatismo general. En el lugar se produjo un cierre temporal debido a que el accidente ocupó los carriles izquierdo y central de la ruta, con dirección hacia la Avenida Castellana y El Obelisco.
Los cuerpos de socorro no dieron detalles de la identidad de la víctima mortal, pero compartieron imágenes en las que se ve que la motocicleta que se accidentó se identifica con las placas M 655KGP.