 Los 10 atletas mejor pagados del mundo 2026, según Forbes
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Los 10 atletas mejor pagados del mundo 2026, según Forbes

En comparación con 2025, Cristiano Ronaldo subió 25 millones de dólares, y este año se le unen otros dos atletas que batieron récords de ingresos en sus respectivos deportes.

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Deportistas mejores pagados durante el 2026
Deportistas mejores pagados durante el 2026 / FOTO: EFE

Con una cosecha histórica, Cristiano Ronaldo, de 41 años, lidera a un grupo de veteranas estrellas del deporte que, en conjunto, han ganado 1.400 millones de dólares en los últimos 12 meses, según Forbes.

Han pasado diecien años desde entonces Cristiano Ronaldo encabezó por primera vez la lista de Forbes de los atletas mejor pagados—una década en la que la superestrella portuguesa del fútbol ha pasado del Real Madrid de España a la Juventus de Italia, al Manchester United de Inglaterra y, finalmente, al Al-Nassr de Arabia Saudí. Sin embargo, a pesar de todas esas millas de viajero frecuente, el Ronaldo, de 41 años, vuelve justo donde empezó: en la cima del trono de ingresos del mundo del deporte.

Por cuarto año consecutivo, y la sexta en total, Ronaldo lidera el ranking de ingresos de los atletas, acumulando unos 300 millones de dólares en los últimos 12 meses antes de impuestos y comisiones de agentes. El total incluye un estimado de 235 millones de dólares de su contrato con Al-Nassr, así como 65 millones de dólares procedentes de patrocinios, apariciones, licencias, recuerdos y otros negocios.

En comparación con 2025, cuando estableció un nuevo récord para un futbolista, Ronaldo ha subido 25 millones de dólares, y este año se le unen otros dos atletas que batieron récords de ingresos en sus respectivos deportes. El piloto de Ferrari Lewis Hamilton recaudó unos 100 millones de dólares en los últimos 12 meses y la estrella de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, ganó 127,6 millones, recuperando la corona de la MLB tras un año de reinado del jardinero de los New York Mets, Juan Soto, con 114 millones de dólares en 2025.

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Cristiano Ronaldo es el deportista mejor pagado en el 2026, según Forbes - EFE

El flujo efectivo saudí

Otra tendencia que merece atención es el flujo de efectivo saudí. Los ingresos en el campo de Ronaldo se han más que triplicado desde que dejó la Premier League inglesa para unirse a la Saudi Pro League en 2023, y su rival de liga Karim Benzema—número 8 en la lista de ingresos de los atletas de este año con 104 millones de dólares—también tiene un salario de nueve cifras.

Sin embargo, el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí anunció en abril que dejaría de financiar a LIV más allá de esta temporada, como parte de una reducción más amplia del gasto.

Aun así, eso no significa que el flujo de dinero de Oriente Medio vaya a secarse por completo. Por ejemplo, Messi ha sido embajador turístico de Arabia Saudí, y Hamilton ha promovido el conglomerado de telecomunicaciones emiratí e&. Y Ronaldo puede volver a su mejor nivel al menos una temporada más: firmó un nuevo contrato de dos años con el Al-Nassr el pasado junio.

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Lionel Messi figura en listado de deportistas mejores pagados durante 2026 - EFE

Los 10 atletas mejor pagados del mundo 2026

No. Deportista Ganancias 
1 Cristiano Ronaldo (POR) / Futbol  300 millones de dólares
2 Saúl Álvarez (MEX) / Boxeo  170 millones de dólares
3 Lionel Messi (ARG) & Futbol  140 millones de dólares
4 LeBron James (EE. EUU.) / Baloncesto 137.8 millones de dólares
5 Shohei Ohtani (JAP) / Beisbol  127.6 millones de dólares
6 Stephen Curry (EE. UU.) / Baloncesto  124.7 millones de dólares
7  Jon Rahm (ESP) / Golf 107 millones de dólares
8 Karim Benzema (FRA) / Futbol  104 millones de dólares
9 Kevin Durant (EE. UU.) / Baloncesto  103.8 millones de dólares
10 Lewis Hamilton (GRB) / Automovilismo  100 millones de dólares

*Información de Forbes. 

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