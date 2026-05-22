 David Alaba pone fin a su etapa como jugador de Real Madrid
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David Alaba pone fin a su etapa como jugador de Real Madrid

La baja del defensa austríaco se suma a la del primer capitán Dani Carvajal, que el pasado lunes anunció que no renovará su contrato.

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David Alaba terminará etapa como futbolista del Real Madrid
David Alaba terminará etapa como futbolista del Real Madrid / FOTO: @David_Alaba

David Alaba abandonará el Real Madrid a final de la presente temporada, según anunció este viernes de forma oficial el club "Merengue" a través de un comunicado publicado en su página web.

La baja del defensa austríaco se suma a la del primer capitán Dani Carvajal, que el pasado lunes anunció que no renovará su contrato, que finaliza al final de la presente campaña, y a la del entrenador Álvaro Arbeloa, que confirmó en la mañana de este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo.

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia", reza el comunicado.

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Las denuncias se suman a la petición al Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol de la apertura de un expediente disciplinario contra Florentino Pérez.

Más de 130 partidos con Real Madrid

Alaba se marcha de la entidad merengue tras defender la camiseta en un total de 131 partidos durante 5 temporadas, en las que conquistó 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Alaba "se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado durante el último partido de Liga, en el que despedirá también tanto a Dani Carvajal como a Álvaro Arbeloa.

*Información EFE.

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