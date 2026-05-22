Cámara capta ataque armado en una tienda de Mixco

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que un hombre fue atacado a balazos frente a una tienda en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco.
Las imágenes evidencian cómo la víctima se encontraba realizando una compra cuando fue interceptada por un sujeto armado que aparentemente ya lo esperaba en el sector.
El atacante utilizaba mascarilla, gorra y un sudadero para ocultar su identidad. En el video se observa que se acerca directamente hacia el hombre y le dispara en repetidas ocasiones a quemarropa.
Durante el ataque, el arma del sicario aparentemente se atascó por unos segundos; sin embargo, el sujeto logró continuar disparando antes de huir del lugar.
Identifican a víctima mortal
La víctima fue identificada preliminarmente como Smailin Álvarez López, de 43 años, quien murió en el lugar debido a múltiples heridas de arma de fuego, según confirmaron los Bomberos Voluntarios.
El crimen ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el sector, generando preocupación entre vecinos y usuarios en redes sociales debido a la violencia con la que ocurrió el ataque.
Autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el área.
Ataques armados captados en video continúan circulando en redes
Hace apenas siete días, otro ataque armado grabado por cámaras de seguridad también generó impacto en redes sociales. En aquella ocasión, el hecho ocurrió dentro de una panadería ubicada en la aldea La Libertad, en Nuevo San Carlos.
Las imágenes mostraban a un hombre esperando ser atendido frente al mostrador cuando un sujeto armado, que portaba casco de motorista, ingresó repentinamente al negocio y abrió fuego de manera directa.
Tras los disparos, la víctima cayó al piso dentro del establecimiento, mientras una trabajadora y otra clienta corrieron hacia el interior del local para resguardarse del ataque.
El video, de aproximadamente 50 segundos, también comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales y volvió a poner en evidencia los hechos de violencia que continúan registrándose en distintos puntos del país.