 Cámara capta ataque armado en una tienda de Mixco
Nacionales

Cámara capta ataque armado en una tienda de Mixco

Hombre compraba en una tienda cuando fue atacado a balazos y todo quedó grabado.

Compartir:
Cámara capta ataque armado contra hombre en colonia La Brigada de Mixco., Captura de pantalla video de X.
Cámara capta ataque armado contra hombre en colonia La Brigada de Mixco. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que un hombre fue atacado a balazos frente a una tienda en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco.

Las imágenes evidencian cómo la víctima se encontraba realizando una compra cuando fue interceptada por un sujeto armado que aparentemente ya lo esperaba en el sector.

El atacante utilizaba mascarilla, gorra y un sudadero para ocultar su identidad. En el video se observa que se acerca directamente hacia el hombre y le dispara en repetidas ocasiones a quemarropa.

Durante el ataque, el arma del sicario aparentemente se atascó por unos segundos; sin embargo, el sujeto logró continuar disparando antes de huir del lugar.

Identifican a víctima mortal 

La víctima fue identificada preliminarmente como Smailin Álvarez López, de 43 años, quien murió en el lugar debido a múltiples heridas de arma de fuego, según confirmaron los Bomberos Voluntarios.

El crimen ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el sector, generando preocupación entre vecinos y usuarios en redes sociales debido a la violencia con la que ocurrió el ataque.

Autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el área.

Ataques armados captados en video continúan circulando en redes

Hace apenas siete días, otro ataque armado grabado por cámaras de seguridad también generó impacto en redes sociales. En aquella ocasión, el hecho ocurrió dentro de una panadería ubicada en la aldea La Libertad, en Nuevo San Carlos.

Las imágenes mostraban a un hombre esperando ser atendido frente al mostrador cuando un sujeto armado, que portaba casco de motorista, ingresó repentinamente al negocio y abrió fuego de manera directa.

Tras los disparos, la víctima cayó al piso dentro del establecimiento, mientras una trabajadora y otra clienta corrieron hacia el interior del local para resguardarse del ataque.

El video, de aproximadamente 50 segundos, también comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales y volvió a poner en evidencia los hechos de violencia que continúan registrándose en distintos puntos del país.

Cámara capta ataque armado dentro de panadería en Retalhuleu

Atacan a balazos a un hombre dentro de panadería y todo queda grabado.

En Portada

Guatemala bajo efectos de onda del este: pronostican lluvias, vientos y altas temperaturast
Nacionales

Guatemala bajo efectos de onda del este: pronostican lluvias, vientos y altas temperaturas

08:01 AM, Mayo 22
Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San Josét
Nacionales

Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San José

07:12 AM, Mayo 22
Video capta impactante accidente entre automovilista y motorista en Palínt
Nacionales

Video capta impactante accidente entre automovilista y motorista en Palín

06:56 AM, Mayo 22
OMS eleva a muy alto el riesgo por el brote de ébola en el Congot
Internacionales

OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en el Congo

07:51 AM, Mayo 22
Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documentalt
Deportes

Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documental

09:12 AM, Mayo 22

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar