Cámara capta ataque armado dentro de panadería en Retalhuleu

Las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en la aldea La Libertad, en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, registraron el momento en que un hombre fue atacado a balazos mientras esperaba ser atendido dentro del negocio.
El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó grabado en un video de aproximadamente 50 segundos que posteriormente comenzó a circular en redes sociales, generando consternación entre vecinos y usuarios.
En las imágenes se observa a la víctima dentro del establecimiento, frente al mostrador, aguardando para realizar una compra. Minutos después ingresa otra clienta, quien también permanece en espera mientras la atención continúa con normalidad.
Sin embargo, cuando el hombre empieza a hacer su pedido, un individuo armado, que porta casco de motorista, entra repentinamente al local y abre fuego en su contra. El ataque ocurre de forma directa y en cuestión de segundos la víctima cae al piso tras recibir varios impactos de bala.
Al escuchar las detonaciones, la trabajadora de la panadería y la otra clienta reaccionan con pánico y corren hacia el interior del negocio para resguardarse mientras el atacante escapa del lugar.
Identifican a víctima mortal
De acuerdo con información divulgada por medios locales, la víctima fue identificada como Héctor Francisco Juárez Cifuentes. El crimen causó alarma entre comerciantes y residentes del sector, quienes señalaron que el ataque ocurrió en un momento de alta circulación de personas.
Tras lo sucedido, agentes de la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro acudieron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes. Investigadores recopilaron evidencias y analizan las grabaciones de seguridad para establecer el móvil del ataque y dar con el responsable.
La difusión del video en redes sociales ha provocado múltiples reacciones de indignación y preocupación por la violencia que continúa afectando distintos puntos del país.