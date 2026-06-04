Snacks Yummies lanza promoción Yummies Mundialista

La pasión por el fútbol se vive con intensidad y Snacks Yummies no se queda atrás, al lanzar la promoción Yummies Mundialista. Esta iniciativa busca llevar la emoción del torneo más grande del balompié a miles de hogares en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ofreciendo experiencias interactivas, premios y una nueva línea de sabores de edición limitada.
Con el objetivo de conectar con la fervorosa afición de la región, Yummies ha diseñado una campaña que permite a los consumidores no solo disfrutar de sus snacks favoritos, sino también coleccionar artículos exclusivos y participar por atractivos premios.
La promoción brinda la oportunidad de coleccionar seis balones con diseños únicos, inspirados en selecciones emblemáticas del fútbol mundial. Los aficionados podrán hacerse con esféricos alusivos a potencias como Francia, España, Portugal, Alemania, Brasil y Argentina, añadiendo un toque mundialista a sus reuniones y celebraciones.
Participar es sencillo y accesible para todos los amantes de los snacks. Los consumidores solo necesitan reunir 15 empaques vacíos de productos seleccionados de Yummies, que incluyen las populares marcas Taqueritos, Zambos, Ziba's, Ranchitas o Cappy. Una vez recolectados, estos empaques pueden ser canjeados por un balón completamente gratis en los centros de canje autorizados o directamente con los camiones repartidores de Yummies.
Premios Semanales
La plataforma yummiesmundialista.com se convierte en el centro de una experiencia interactiva donde los participantes pueden registrarse y acceder a un emocionante juego en línea. Aquí, la competencia se intensifica, ya que los usuarios tienen la oportunidad de competir semanalmente por una variedad de premios tecnológicos y para el hogar.
Entre los premios semanales se encuentran parlantes Bluetooth, grills para las parrilladas mundialistas, modernos celulares y Smart TVs de 50 pulgadas, ideales para no perderse ni un solo detalle de los partidos. Los participantes compiten en un ranking organizado por país, lo que añade un elemento de orgullo nacional a la contienda.
Sabores de Edición Limitada
Yummies eleva la experiencia del fútbol a un nivel gastronómico con el lanzamiento de una exclusiva línea de sabores de edición limitada. Estos nuevos productos están inspirados en las culturas culinarias de los países anfitriones de la gran fiesta del fútbol, ofreciendo una innovadora propuesta para el paladar:
- Ranchitas Chilli Beans: Con la intensidad ahumada de los frijoles, este sabor promete una experiencia robusta y llena de carácter.
- Ziba's Jalapeño al Grill: Captura la esencia picante e icónica de la cocina mexicana, ideal para quienes disfrutan de un toque de audacia.
- Yummi Pops Nacho Spicy Maple: Una audaz fusión entre lo salado, lo dulce y lo picante, rindiendo homenaje a la gastronomía canadiense con una combinación inesperada.
Luis Alberto Weddle, Gerente de Categoría Snacks Yummies, destacó la visión detrás de esta ambiciosa campaña: «En Yummies queremos que las personas vivan la emoción de la fiesta más grande del fútbol más allá de las pantallas. Con esta promoción buscamos conectar con la pasión futbolera de nuestra región a través de experiencias interactivas y nuevas alternativas de sabor en edición limitada, cada una desarrollada para transmitir la esencia y personalidad de cada destino».
Con esta campaña, Snacks Yummies reafirma su compromiso con la innovación y su deseo de acompañar a los consumidores en los momentos más importantes. La marca invita a todos a vivir, compartir y celebrar la fiesta del fútbol, siempre en compañía de sus deliciosos snacks.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*