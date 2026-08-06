 Real Madrid ficha a Yan Diomande por siete temporadas
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Real Madrid ficha a Yan Diomande por siete temporadas

Conoce la historia del seleccionado marfileño, quien juega para honrar a su hermana fallecida a los 15 años.

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Yan Diomande, nuevo jugador del Real Madrid
Yan Diomande, nuevo jugador del Real Madrid / FOTO: EFE
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El Real Madrid anunció este jueves el acuerdo con el RB Leipzig alemán para el traspaso del internacional marfileño, Yan Diomande, que queda vinculado al club español para las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

Diomande es un viejo conocido de La Liga, en la que debutó como profesional con el Leganés en marzo de 2025, precisamente contra el Real Madrid. En el pasado mercado de verano, abandonó la disciplina del conjunto pepinero en dirección al Leipzig alemán.

Su buen rendimiento en la Bundesliga le permitió ser nombrado mejor jugador debutante en el campeonato doméstico alemán. Terminó la temporada con 12 goles y 9 asistencias en 33 encuentros, así como un gol y una asistencia en la Copa de Alemania.

Yan Diomande disputó el Mundial 2026

Además, disputó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Costa de Marfil, su selección. En su primer partido en la cita mundialista, contra Ecuador, fue nombrado mejor jugador del encuentro.

Es el quinto fichaje del equipo blanco en esta ventana estival, después de los del español Marc Cucurella, el francés Ibrahima Konaté, el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Denzel Dumfries.

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Nacido en Abiyán (barrio de Yopougon), creció en un entorno modesto. A los 15 años se trasladó solo a Estados Unidos (sin hablar inglés) y se unió a la DME Academy en Daytona Beach, Florida (2022-2024). Allí destacó, fue nombrado STARI Player of the Year 2023 y jugó con el AS Frenzi en la United Premier Soccer League (UPSL), ayudando al equipo a ganar el título de 2023 (MVP de la final nacional). 

Más adelante, pasó por pruebas en clubes como Rangers, Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace y Olympiacos, pero no firmó contrato.

Tras expirar su visado regresó temporalmente a Costa de Marfil. Su hermana menor Roxane falleció en 2025 (a los 15 años, por un incidente con una bebida adulterada); Diomande ha declarado públicamente que juega en su memoria.

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Real Madrid anunció el acuerdo con el RB Leipzig para el traspaso de Yan Diomande - Real Madrid

*Información EFE.

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